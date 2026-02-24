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  • «Атлетико» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

«Атлетико» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

24 февраля, 19:35
Атлетико
24.02.2026, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
4 : 1
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Брюгге
23' А. Серлот 48' Д. Кардозо 76' А. Серлот 87' А. Серлот
36' Ж. Ордоньес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
9
Карлос Форбс
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
5
Александар Станкович
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Атлетико
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
5
Кардозо
6
Коке
10
Баэна
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
4-1-2-2-1
22
Миньоле
64
Саббе
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
5
Станкович
10
Ветлесен
20
Ванакен
9
Форбс
17
Цолис
7
Тресольди
20
Симеоне
20
Хименес
20
Хименес
20
Симеоне
6
Коке
20
Молина
20
Молина
6
Коке
5
Кардозо
4
Мендоса
4
Мендоса
5
Кардозо
10
Баэна
11
Лукман
11
Лукман
10
Баэна
19
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Альварес
44
Мехеле
14
Мейер
14
Мейер
44
Мехеле
65
Сейс
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
65
Сейс
10
Ветлесен
67
Диахон
67
Диахон
10
Ветлесен
17
Цолис
9
Нильссон
9
Нильссон
17
Цолис
7
Тресольди
17
Вермант
17
Вермант
7
Тресольди
Остались в запасе
Атлетико
Брюгге
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иван Леко
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Николас Гонсалес
ЛВ
Брюгге
Точно не сыграют
Рафаэль Онидика
ОП
Людовит Рейс
ЦП
Дани ван ден Хойвел
ВР
Линнт Аудор
ОП
Статистика матча Атлетико - Брюгге
1
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
5
8
Офсайды
1
1
Количество передач
464
555
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.1
1.75
xGP (предотвращенные голы)
-1.81
-1.81

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Атлетико» против «Брюгге», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Брюгге»

«Атлетико» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брюгге Атлетико
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