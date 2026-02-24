24.02.2026, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
5
Кардозо
6
Коке
10
Баэна
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
4-1-2-2-1
22
Миньоле
64
Саббе
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
5
Станкович
10
Ветлесен
20
Ванакен
9
Форбс
17
Цолис
7
Тресольди
20
Симеоне
20
Хименес
20
Хименес
20
Симеоне
6
Коке
20
Молина
20
Молина
6
Коке
5
Кардозо
4
Мендоса
4
Мендоса
5
Кардозо
10
Баэна
11
Лукман
11
Лукман
10
Баэна
19
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Альварес
44
Мехеле
14
Мейер
14
Мейер
44
Мехеле
65
Сейс
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
65
Сейс
10
Ветлесен
67
Диахон
67
Диахон
10
Ветлесен
17
Цолис
9
Нильссон
9
Нильссон
17
Цолис
7
Тресольди
17
Вермант
17
Вермант
7
Тресольди
Остались в запасе
Атлетико
Брюгге
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иван Леко
Атлетико
Точно не сыграют
Брюгге
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетико - Брюгге
1
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
5
8
Офсайды
1
1
Количество передач
464
555
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.1
1.75
xGP (предотвращенные голы)
-1.81
-1.81
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Атлетико» против «Брюгге», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Брюгге»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»