18.02.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
3 : 3
Завершен
Составы команд
Брюгге
Брюгге
4-2-1-2-1
22
Миньоле
65
Сейс
4
Ордоньес
44
Мехеле
64
Саббе
5
Станкович
25
Онидика
20
Ванакен
17
Цолис
67
Диахон
7
Тресольди
4-2-1-3
13
Облак
18
Пубиль
20
Молина
17
Ганцко
13
Руджери
6
Коке
14
Льоренте
20
Симеоне
11
Лукман
7
Гризманн
19
Альварес
65
Сейс
14
Мейер
14
Мейер
65
Сейс
64
Саббе
41
Сике
41
Сике
64
Саббе
5
Станкович
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
5
Станкович
67
Диахон
11
Кэмпбелл
11
Кэмпбелл
67
Диахон
7
Тресольди
17
Вермант
17
Вермант
7
Тресольди
20
Молина
24
Ле Норман
24
Ле Норман
20
Молина
6
Коке
5
Кардозо
5
Кардозо
6
Коке
11
Лукман
10
Баэна
10
Баэна
11
Лукман
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Брюгге
Атлетико
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
15
Людовит Рейс
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
15
Людовит Рейс
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Диего Симеоне
Брюгге
Точно не сыграют
Атлетико
Точно не сыграют
Статистика матча Брюгге - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
5
8
Офсайды
2
0
Количество передач
650
484
Сейвы
2
7
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.33
2.33
xGP (предотвращенные голы)
1.14
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Атлетико», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»