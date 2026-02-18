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  • «Брюгге» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

«Брюгге» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

18 февраля, 21:50
Брюгге
18.02.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
3 : 3
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Атлетико
51' Р. Онидика 60' Н. Тресольди 79' Ж. Ордоньес 89' Х. Цолис
8' Х. Альварес (П) 45+4' А. Лукман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
5
Александар Станкович
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
6
Коке
(К) ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
15
Людовит Рейс
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
3
Обед Варгас
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Миньоле
65
Сейс
4
Ордоньес
44
Мехеле
64
Саббе
5
Станкович
25
Онидика
20
Ванакен
17
Цолис
67
Диахон
7
Тресольди
4-2-1-3
13
Облак
18
Пубиль
20
Молина
17
Ганцко
13
Руджери
6
Коке
14
Льоренте
20
Симеоне
11
Лукман
7
Гризманн
19
Альварес
65
Сейс
14
Мейер
14
Мейер
65
Сейс
64
Саббе
41
Сике
41
Сике
64
Саббе
5
Станкович
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
5
Станкович
67
Диахон
11
Кэмпбелл
11
Кэмпбелл
67
Диахон
7
Тресольди
17
Вермант
17
Вермант
7
Тресольди
20
Молина
24
Ле Норман
24
Ле Норман
20
Молина
6
Коке
5
Кардозо
5
Кардозо
6
Коке
11
Лукман
10
Баэна
10
Баэна
11
Лукман
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Брюгге
Атлетико
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
15
Людовит Рейс
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
15
Людовит Рейс
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Диего Симеоне
Брюгге
Точно не сыграют
Линнт Аудор
ОП
Дани ван ден Хойвел
ВР
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Николас Гонсалес
ЛВ
Статистика матча Брюгге - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
5
8
Офсайды
2
0
Количество передач
650
484
Сейвы
2
7
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.33
2.33
xGP (предотвращенные голы)
1.14
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Атлетико», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Атлетико»

«Брюгге» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетико Брюгге
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