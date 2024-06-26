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    • Экс-игрок «Локомотива» – о вылете Сербии: «В таком плохом результате сборной виноват Стойкович»

    Экс-игрок «Локомотива» – о вылете Сербии: «В таком плохом результате сборной виноват Стойкович»

    Бывший футболист из Сербии Неманья Пейчинович поделился соображениями по поводу итогов выступления сербской команды на Евро-2024.

    «Я сейчас был на стадионе и увидел очень слабую игру сборной Сербии. Не ожидал такого. Все потому, что тренер нашей команды выбрал слабый состав на этот матч. Да даже если не смотреть на состав, Стойкович выбрал плохую тактику против сборной Дании, которая не хорошая, но и не слабая команда. Все вопросы по результатам надо задавать Стойковичу.

    У нас хорошие игроки и энергия, но нет хорошего тренера. В таком плохом результате сборной Сербии виноват Драган Стойкович. Думаю, наш футбольный союз хорошо подумает над качеством футбола, которое показала наша сборная на этом Евро», – заявил Пейчинович.

    • Сербия Драгана Стойковича неудачно выступила на Евро-2024. Сербская сборная сумела заработать лишь 2 очка в трех играх и финишировала на 4-й строчке в своем квартете.
    • В первой игре сербы уступили англичанам (0:1). Во втором туре Сербия разошлась миром со Словенией (1:1), отыгравшись в самой концовке. А в третьем матче дружина Стойковича, которой была необходима только победа, не смогла забить Дании (0:0).
    • Примечательно, что на чемпионате мира в Катаре Сербия также заняла последнее в своей группе.
    • Сербский тренер Драган Стойкович находится у руля сборной Сербии с 2021 году. Всего в активе специалиста 42 поединка. В них ему удалось одержать 22 победы. Также в активе Стойковича 9 ничьих и 11 поражений.

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    Источник: Sport24

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    26.06.2024 01:45
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