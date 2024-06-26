Экс-игрок «Локомотива» – о вылете Сербии: «В таком плохом результате сборной виноват Стойкович»

Бывший футболист из Сербии Неманья Пейчинович поделился соображениями по поводу итогов выступления сербской команды на Евро-2024.

«Я сейчас был на стадионе и увидел очень слабую игру сборной Сербии. Не ожидал такого. Все потому, что тренер нашей команды выбрал слабый состав на этот матч. Да даже если не смотреть на состав, Стойкович выбрал плохую тактику против сборной Дании, которая не хорошая, но и не слабая команда. Все вопросы по результатам надо задавать Стойковичу.

У нас хорошие игроки и энергия, но нет хорошего тренера. В таком плохом результате сборной Сербии виноват Драган Стойкович. Думаю, наш футбольный союз хорошо подумает над качеством футбола, которое показала наша сборная на этом Евро», – заявил Пейчинович.