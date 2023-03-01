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  • Пейчинович: «Баринов может стать такой же легендой «Локомотива», как Семин»

Пейчинович: «Баринов может стать такой же легендой «Локомотива», как Семин»

1 марта 2023, 00:24
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Бывший футболист «Локомотива» Неманья Пейчинович высказался о будущем полузащитника Дмитрия Баринова.

«У Димы будет возможность уехать в Европу, но нужно ли ему это? Баринову лучше остаться в России и быть воспитанником и ребенком «Локомотива».

Для московской команды он может стать такой же легендой, как Юрий Семин. Если же сравнивать с футболистами, то почему Дмитрию Баринову не стать для «Локо» такой же знаковой фигурой, как Буффон для «Ювентуса», и провести всю карьеру в одном клубе?

Если же Дима настроен показать себя и попробовать силы в Европе, то пусть дерзает. Все зависит от его желания. Вон Алексей Миранчук уехал в Серию А и сейчас на виду, Баринов может так же.

Все равно здесь, в России, что Миранчук, что Баринов – звезды, а в европейском чемпионате они просто хорошие игроки, не более. Может, Диме и правда стоит остаться в «Локомотиве», – сказал Пейчинович.

  • 26-летний Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
  • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Пейчинович Неманья Баринов Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (2)
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Красногорск_Фан
1677619629
Он уже легенда. В РПЛ нет второго такого отрывателя ног.
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