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    Пейчинович: «Для тех, кто уважает закон, не будет проблемой оформить Fan ID»

    Бывший футболист «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович не видит проблемы во введении системы Fan ID.

    «Мы играем в футбол для болельщиков, но безопасность на стадионах важнее. Думаю, с этим все согласны.

    Большинство болельщиков – приличные люди, но есть и те, кто неадекватно ведет себя на трибунах. В этом плане я согласен с внедрением Fan ID.

    Закон сейчас такой – надо его исполнять. Сначала болельщики не будут ходить на стадионы, но со временем ситуация исправится. В России же любят футбол.

    Но надо найти какой-то компромисс. Например, сделать легкую регистрацию, чтобы люди не мучались при оформлении документов.

    Для тех, кто боится и уважает закон, не будет проблемой оформить себе Fan ID. А хулиганы, естественно, против этого закона. Поэтому ничего удивительного», – сказал Пейчинович.

    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: Sport24

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