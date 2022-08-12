Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пейчинович: «Для тех, кто уважает закон, не будет проблемой оформить Fan ID»

Пейчинович: «Для тех, кто уважает закон, не будет проблемой оформить Fan ID»

12 августа 2022, 17:17
2

Бывший футболист «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович не видит проблемы во введении системы Fan ID.

«Мы играем в футбол для болельщиков, но безопасность на стадионах важнее. Думаю, с этим все согласны.

Большинство болельщиков – приличные люди, но есть и те, кто неадекватно ведет себя на трибунах. В этом плане я согласен с внедрением Fan ID.

Закон сейчас такой – надо его исполнять. Сначала болельщики не будут ходить на стадионы, но со временем ситуация исправится. В России же любят футбол.

Но надо найти какой-то компромисс. Например, сделать легкую регистрацию, чтобы люди не мучались при оформлении документов.

Для тех, кто боится и уважает закон, не будет проблемой оформить себе Fan ID. А хулиганы, естественно, против этого закона. Поэтому ничего удивительного», – сказал Пейчинович.

  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

Еще по теме:
Экс-игрок «Локомотива» – о вылете Сербии: «В таком плохом результате сборной виноват Стойкович»
Экс-защитник «Локомотива» : «Путин – самый уважаемый политик среди всех стран» 3
Пейчинович: «В Сербии понимают, что США – источник проблем, их ненавидят» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Факел Пейчинович Неманья
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1660318284
Пейчинович , логичнее ввести не футболе - а в алко магазинах Fan ID , там намного опаснее !
Ответить
НикКин
1660319976
Закон закон а когда закон будет уважать обычных простых граждан
Ответить
Главные новости
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
2
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
3
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
2
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
8
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
6
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
6
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Все новости
Все новости
ФотоУчастник ЧМ-2026, покинувший «Ростов», нашел новый клуб
16:00
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
6
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
28
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
12
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
27
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
10
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
4
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
11
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
4
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+