Пейчинович: «Для тех, кто уважает закон, не будет проблемой оформить Fan ID»

Бывший футболист «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович не видит проблемы во введении системы Fan ID.

«Мы играем в футбол для болельщиков, но безопасность на стадионах важнее. Думаю, с этим все согласны.

Большинство болельщиков – приличные люди, но есть и те, кто неадекватно ведет себя на трибунах. В этом плане я согласен с внедрением Fan ID.

Закон сейчас такой – надо его исполнять. Сначала болельщики не будут ходить на стадионы, но со временем ситуация исправится. В России же любят футбол.

Но надо найти какой-то компромисс. Например, сделать легкую регистрацию, чтобы люди не мучались при оформлении документов.

Для тех, кто боится и уважает закон, не будет проблемой оформить себе Fan ID. А хулиганы, естественно, против этого закона. Поэтому ничего удивительного», – сказал Пейчинович.