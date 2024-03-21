Экс-защитник «Локомотива» : «Путин – самый уважаемый политик среди всех стран»

Бывший игрок «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович высоко оценил авторитет президента России Владимира Путина.
– Сейчас самый уважаемый политик среди всех стран – это Владимир Владимирович Путин.
Потому что сейчас многие вещи от него и от России зависят. Считаю, что он проводит очень хорошую внешнюю политику.
– Недавно прошли выборы президента. У вас есть российское гражданство, значит вы могли принять в них участие. Ходили голосовать? Если да, то за кого и почему?
– Не голосовал. Честно, и не следил, даже не знал, когда они. Если бы голосовал, то за Владимира Путина.
- Голосование проходило с 15 по 17 марта.
- У Владимира Путина 87,28% поддержки.
- Также на пост главы государства претендовали Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.