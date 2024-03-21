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    • Экс-защитник «Локомотива» : «Путин – самый уважаемый политик среди всех стран»

    Экс-защитник «Локомотива» : «Путин – самый уважаемый политик среди всех стран»

    Бывший игрок «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович высоко оценил авторитет президента России Владимира Путина.

    – Сейчас самый уважаемый политик среди всех стран – это Владимир Владимирович Путин.

    Потому что сейчас многие вещи от него и от России зависят. Считаю, что он проводит очень хорошую внешнюю политику.

    – Недавно прошли выборы президента. У вас есть российское гражданство, значит вы могли принять в них участие. Ходили голосовать? Если да, то за кого и почему?

    – Не голосовал. Честно, и не следил, даже не знал, когда они. Если бы голосовал, то за Владимира Путина.

    • Голосование проходило с 15 по 17 марта.
    • У Владимира Путина 87,28% поддержки.
    • Также на пост главы государства претендовали Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:23
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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1711025787
    Да что стран.. ? Тут галактика уже .
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