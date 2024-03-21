Экс-защитник «Локомотива» : «Путин – самый уважаемый политик среди всех стран»

Бывший игрок «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович высоко оценил авторитет президента России Владимира Путина.

– Сейчас самый уважаемый политик среди всех стран – это Владимир Владимирович Путин.

Потому что сейчас многие вещи от него и от России зависят. Считаю, что он проводит очень хорошую внешнюю политику.

– Недавно прошли выборы президента. У вас есть российское гражданство, значит вы могли принять в них участие. Ходили голосовать? Если да, то за кого и почему?

– Не голосовал. Честно, и не следил, даже не знал, когда они. Если бы голосовал, то за Владимира Путина.