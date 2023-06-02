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  • Пейчинович: «В Сербии понимают, что США – источник проблем, их ненавидят»

Пейчинович: «В Сербии понимают, что США – источник проблем, их ненавидят»

2 июня 2023, 12:50
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Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович раскритиковал США за бомбардировки Югославии в прошлом веке.

– Когда НАТО бомбил Югославию, тебе было 11 лет. Что помнишь об этом?

– Помню, что когда слышали звуки опасности, надо было бежать в соседний дом – через улицу – и прятаться в подвале. И так каждый день.

Было плохо, но ребенком все чуть иначе видишь. Меня удивляло, что если ты видишь в небе ракету, где‑то вдалеке – огонь, но только потом до тебя доходит звук.

Родители старались делать так, чтобы у нас не было страха.

– Насколько близко к вашему дому прилетало?

– В километре от дома была одна из военных баз. По звуку узнавали, что рядом началась бомбардировка. Чаще это происходило ночью.

Миодраг Божович, который попал под бомбардировку в Подгорице, сказал, что ненавидит США. В Сербии у многих такие чувства сохранились?

– Конечно, у большинства народа. Они [США] никогда не смогут стать нам друзьями или приятелями. Они много раз убивали, бомбили нас, сейчас пытаются изменить образование и медицину, ставят своих политиков. В Сербии все понимают, что источник проблем – это Америка.

  • Серб отыграл в России 6 лет.
  • С «Локо» он брал РПЛ и Кубок России (дважды).
  • Игрок завершил карьеру в прошлом году.

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Источник: «Матч ТВ»
США. МЛС Пейчинович Неманья
Комментарии (1)
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Barmaleushka
1685710917
НАТО - преступная организация , их место на "Нюрнберге-2" в качестве обвиняемых . США - государство , являющееся центром мирового терроризма .
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