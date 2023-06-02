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    • Пейчинович: «В Сербии понимают, что США – источник проблем, их ненавидят»

    Пейчинович: «В Сербии понимают, что США – источник проблем, их ненавидят»

    Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович раскритиковал США за бомбардировки Югославии в прошлом веке.

    – Когда НАТО бомбил Югославию, тебе было 11 лет. Что помнишь об этом?

    – Помню, что когда слышали звуки опасности, надо было бежать в соседний дом – через улицу – и прятаться в подвале. И так каждый день.

    Было плохо, но ребенком все чуть иначе видишь. Меня удивляло, что если ты видишь в небе ракету, где‑то вдалеке – огонь, но только потом до тебя доходит звук.

    Родители старались делать так, чтобы у нас не было страха.

    – Насколько близко к вашему дому прилетало?

    – В километре от дома была одна из военных баз. По звуку узнавали, что рядом началась бомбардировка. Чаще это происходило ночью.

    Миодраг Божович, который попал под бомбардировку в Подгорице, сказал, что ненавидит США. В Сербии у многих такие чувства сохранились?

    – Конечно, у большинства народа. Они [США] никогда не смогут стать нам друзьями или приятелями. Они много раз убивали, бомбили нас, сейчас пытаются изменить образование и медицину, ставят своих политиков. В Сербии все понимают, что источник проблем – это Америка.

    • Серб отыграл в России 6 лет.
    • С «Локо» он брал РПЛ и Кубок России (дважды).
    • Игрок завершил карьеру в прошлом году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.06.2023 12:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka 20 часов назад

      НАТО - преступная организация , их место на "Нюрнберге-2" в качестве обвиняемых .
      США - государство , являющееся центром мирового терроризма .

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      Рейтинг: +14956

      Алексей З 23 часа назад

      Может он расскажет , какие города в Европе сейчас ежедневно бомбят и кого местное население ненавидит ?

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