Пейчинович: «В Сербии понимают, что США – источник проблем, их ненавидят»

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович раскритиковал США за бомбардировки Югославии в прошлом веке.

– Когда НАТО бомбил Югославию, тебе было 11 лет. Что помнишь об этом?

– Помню, что когда слышали звуки опасности, надо было бежать в соседний дом – через улицу – и прятаться в подвале. И так каждый день.

Было плохо, но ребенком все чуть иначе видишь. Меня удивляло, что если ты видишь в небе ракету, где‑то вдалеке – огонь, но только потом до тебя доходит звук.

Родители старались делать так, чтобы у нас не было страха.

– Насколько близко к вашему дому прилетало?

– В километре от дома была одна из военных баз. По звуку узнавали, что рядом началась бомбардировка. Чаще это происходило ночью.

– Миодраг Божович, который попал под бомбардировку в Подгорице, сказал, что ненавидит США. В Сербии у многих такие чувства сохранились?

– Конечно, у большинства народа. Они [США] никогда не смогут стать нам друзьями или приятелями. Они много раз убивали, бомбили нас, сейчас пытаются изменить образование и медицину, ставят своих политиков. В Сербии все понимают, что источник проблем – это Америка.