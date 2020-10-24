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  • Пейчинович – о вызове в сборную России: «Если будет шанс, то почему нет?»

Пейчинович – о вызове в сборную России: «Если будет шанс, то почему нет?»

24 октября 2020, 14:44
3

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович заявил о готовности выступать за сборную России.

– Вы следите за нашей сборной?

– Конечно. Знаю, что Черчесов уже четвертый год у руля команды. Успехи на мундиале говорят сам за себя. Дзюба же стал настоящим лидером России.

В свое время мне рассказывал о нем Божович, они вместе работали в «Ростове». Так вот Миодраг говорил, что это прекрасный парень.

Из русских нападающих еще выделю Смолова. Но у него почему-то не все круто в «Локо», как это было в «Краснодаре». Кокорин еще был на уровне, но я за ним не следил последнее время.

– Вы получили российское гражданство. Зачем оно вам? Вы уже заиграны за Сербию.

– Сейчас же новые правила FIFA. Если последние три года ты не выступал за свою сборную, то ты можешь быть заигран за другую национальную команду.

– То есть если поступит предложение от сборной России...

– Если будет шанс, то почему нет? Но это нереально, потому что в России много молодых игроков. Я взял гражданство России для того, чтобы была возможность жить здесь после окончания спортивной карьеры.

  • Пейчинович стал гражданином России весной прошлого года.
  • В середине октября 32-летний футболист заключил контракт с «Факелом» из ФНЛ.

Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Факел Россия Пейчинович Неманья
Комментарии (3)
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portero
1603579075
о как за нас еще Месси может поиграть, платить ему три года чтоб за Аргентину не играл...... ну это так прикол, чисто теория...
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zigbert
1603645592
Наивный футболист отставший от времени.
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Просто-333
1604728840
Кто это?
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