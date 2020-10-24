Пейчинович – о вызове в сборную России: «Если будет шанс, то почему нет?»

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович заявил о готовности выступать за сборную России.
– Вы следите за нашей сборной?
– Конечно. Знаю, что Черчесов уже четвертый год у руля команды. Успехи на мундиале говорят сам за себя. Дзюба же стал настоящим лидером России.
В свое время мне рассказывал о нем Божович, они вместе работали в «Ростове». Так вот Миодраг говорил, что это прекрасный парень.
Из русских нападающих еще выделю Смолова. Но у него почему-то не все круто в «Локо», как это было в «Краснодаре». Кокорин еще был на уровне, но я за ним не следил последнее время.
– Вы получили российское гражданство. Зачем оно вам? Вы уже заиграны за Сербию.
– Сейчас же новые правила FIFA. Если последние три года ты не выступал за свою сборную, то ты можешь быть заигран за другую национальную команду.
– То есть если поступит предложение от сборной России...
– Если будет шанс, то почему нет? Но это нереально, потому что в России много молодых игроков. Я взял гражданство России для того, чтобы была возможность жить здесь после окончания спортивной карьеры.
- Пейчинович стал гражданином России весной прошлого года.
- В середине октября 32-летний футболист заключил контракт с «Факелом» из ФНЛ.