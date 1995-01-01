Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Три клуба РПЛ интересуются Пейчиновичем

    Центральный защитник «Факела» Неманья Пейчинович может оказаться в одном из клубов РПЛ.

    Спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов подтвердил интерес к 33-летнему футболисту со стороны трех представителей высшего дивизиона.

    – Интерес есть. Конкретики нет.

    – Такой клуб в РПЛ один?

    – Нет, три. Но назвать их не могу. Он играет хорошо. Как был игроком уровня РПЛ, так им и остался.

    – Вариант возвращения в «Локомотив» существует?

    – «Локомотива» среди этих команд нет.

    • Пейчинович перешел в «Факел» в октябре на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона.
    • С 2014 по 2018 год серб выступал за «Локомотив».
    • В текущем розыгрыше ФНЛ он провел 11 матчей и забил два гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81251
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru