Три клуба РПЛ интересуются Пейчиновичем

Центральный защитник «Факела» Неманья Пейчинович может оказаться в одном из клубов РПЛ.

Спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов подтвердил интерес к 33-летнему футболисту со стороны трех представителей высшего дивизиона.

– Интерес есть. Конкретики нет.

– Такой клуб в РПЛ один?

– Нет, три. Но назвать их не могу. Он играет хорошо. Как был игроком уровня РПЛ, так им и остался.

– Вариант возвращения в «Локомотив» существует?

– «Локомотива» среди этих команд нет.