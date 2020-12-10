Три клуба РПЛ интересуются Пейчиновичем

Центральный защитник «Факела» Неманья Пейчинович может оказаться в одном из клубов РПЛ.
Спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов подтвердил интерес к 33-летнему футболисту со стороны трех представителей высшего дивизиона.
– Интерес есть. Конкретики нет.
– Такой клуб в РПЛ один?
– Нет, три. Но назвать их не могу. Он играет хорошо. Как был игроком уровня РПЛ, так им и остался.
– Вариант возвращения в «Локомотив» существует?
– «Локомотива» среди этих команд нет.
- Пейчинович перешел в «Факел» в октябре на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона.
- С 2014 по 2018 год серб выступал за «Локомотив».
- В текущем розыгрыше ФНЛ он провел 11 матчей и забил два гола.
Источник: «РБ-Спорт»