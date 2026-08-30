Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин считает, что арбитр матча 6-го тура «Спартак» – «Оренбург» (1:1) ошибочно не удалил оренбуржца Данилу Ведерникова.

В конце первого тайма Ведерников, который к тому моменту уже имел желтую карточку, совершил агрессивный подкат в центре поля против спартаковца Пабло Солари.

В поле судил Артем Чистяков из Азова.

«Спартак» остался на втором месте РПЛ.

«Мое мнение: он должен был получить вторую желтую карточку. Грубый подкат. Он зажевывает ногу соперника, в мяч не играет.

Что это, если не карточка? А для него она вторая. Мне кажется, что это очевидная желтая карточка. А она должна была стать второй», – сказал Лапочкин.