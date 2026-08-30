Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев дал комментарий после матча 6-го тура РПЛ против «Рубина» (1:3).

– Прекрасный первый тайм сыграли, но не смогли выжать забитые мячи. Во второй половине перестали играть. Потому что испугались начинать атаки, начали выбивать мячи. Соперник начал давить. Мячи пропустили после своих ошибок. Вот и все. Соперник воспользовался нашими ошибками.

– Перестали играть – в чем причина?

– Если бы мы знали, то исправили бы это. Пытались исправить. Перестраивали игру.