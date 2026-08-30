Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев прокомментировал победу над «Родиной». Встреча 2-го тура РПЛ проходила в Химках и закончилась со счетом 3:0 в пользу калининградской команды.

«Родина» удивила числом болельщиков. Стадион в Химках преобразился. Интересная команда, обыграли «Зенит». Они старались не отказываться от своего футбола. Чуть‑чуть Испании, но тут не Испания, а Россия. И мы знаем, как противостоять.

Отсутствие Талалаева на тренерской скамейке влияет. Но мы и сами контролировали игру. Далее будут игры сложнее – с «Зенитом», с «Локомотивом». Нам будет его не хватать.

В начале игры мы думали, что мяч квадратный, а он круглый. Десять минут привыкали к нему. Нам помогла дисциплина, сработал план на игру», – сказал Бевеев.