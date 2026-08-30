РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)

«Балтика» на выезде разгромила «Родину» со счетом 3:0 в матче 6-го тура РПЛ.
Счет открыл полузащитник гостей Айман Мурид на 22-й минуте. На 75-й минуте нападающий Чинонсо Оффор удвоил преимущество калининградцев, а в концовке полузащитник Максим Петров установил окончательный счет.
В следующем туре «Родина» встретится с махачкалинским «Динамо» 6 сентября, а команда Андрея Талалаева в тот же день сыграет с «Локомотивом».
После шести туров «Родина» с четырьмя очками занимает 13-е место, «Балтика» с 10 очками располагается на пятой строчке.
Россия. Премьер-лига. 6 тур
Родина - Балтика - 0:3 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - А. Мурид, 22; 0:2 - Ч. Оффор, 75; 0:3 - М. Петров, 86.
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Родина
Балтика
Сергей Волков
0%
Лео Гогличидзе
0%
Артем Сокол
0%
Артем Мещанинов
0%
Микаэль Наде
0%
Станислав Бессмертный
0%
Руслан Фищенко
0%
Икер Посо
0%
Артем Максименко
0%
Герман Онугха
0%
Йорди Рейна
0%
Митя Крижан
0%
Кирилл Ушатов
0%
Солтмурад Бакаев
0%
Артур Гарибян
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Иван Тимошенко
0%
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Евгений Латышонок
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Сергей Варатынов
0%
Лорис Муйоколо
0%
Эдуардо Андерсон
0%
Натан Гассама
0%
Мингиян Бевеев
0%
Айман Мурид
0%
Андрей Мендель
0%
Николай Титков
0%
Владислав Поспелов
0%
Брайан Хиль
0%
Фахд Муфи
0%
Иван Беликов
0%
Максим Петров
0%
Константин Шильцов
0%
Чинонсо Оффор
0%
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Источник: «Бомбардир»