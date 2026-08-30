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РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)

30 августа, 16:59
14

«Балтика» на выезде разгромила «Родину» со счетом 3:0 в матче 6-го тура РПЛ.

Счет открыл полузащитник гостей Айман Мурид на 22-й минуте. На 75-й минуте нападающий Чинонсо Оффор удвоил преимущество калининградцев, а в концовке полузащитник Максим Петров установил окончательный счет.

В следующем туре «Родина» встретится с махачкалинским «Динамо» 6 сентября, а команда Андрея Талалаева в тот же день сыграет с «Локомотивом».

После шести туров «Родина» с четырьмя очками занимает 13-е место, «Балтика» с 10 очками располагается на пятой строчке.

Россия. Премьер-лига. 6 тур
Родина - Балтика - 0:3 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - А. Мурид, 22; 0:2 - Ч. Оффор, 75; 0:3 - М. Петров, 86.
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Балтика
Сергей Волков
0%
Лео Гогличидзе
0%
Артем Сокол
0%
Артем Мещанинов
0%
Микаэль Наде
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Станислав Бессмертный
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Руслан Фищенко
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Икер Посо
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Николай Титков
0%
Владислав Поспелов
0%
Брайан Хиль
0%
Фахд Муфи
0%
Иван Беликов
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Максим Петров
0%
Константин Шильцов
0%
Чинонсо Оффор
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Родина
Комментарии (14)
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Император 1
1788098515
Поздравляю Балтику, заслуженная победа.
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Кривая да нелёгкая
1788098571
Комментарий скрыт модератором
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Красногорск_Фан
1788098592
В 1-м тайме откровенно скучный матч, во 2-м Балтика выиграла на классе а Родина бросила играть. В последние минуты могло залететь еще 2. Ну что сказать. Я сегодня видел матч и не видел судьи. Это прямо хорошо что такие бывают
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Феликс Михайлов
1788098860
С Талалаевым было бы 6:0.
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Интерес
1788099005
"Талалаев бросил банду, без него она умрёт!", а в ответ его команда кулаком в ладошку бьёт...
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Mirak92
1788099401
Балтика лучшая команда рпл по контратаке.
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knikos
1788099598
Мои поздравления Балтике ! Во втором тайме вспомнили , что они выше классом и индивидуально и , самое главное , командно ! Единственное , но ! Когда соперник рассыпается , надо использовать момент ! Надо забивать 4-й , 5-й , 6-й !!! Кто знает , а вдруг эти незабитые мячи повлияют в конце сезона на разницу мячей и занятое место . Я рад , что балтийцы снова вернулись в лидирующую группу , хоть и далеко от лидера . И ведь это они сделали на ВЫЕЗДЕ !!! Талалаев хороший тренер , но на матчах - лучше без него ! О Родине : агенту Максименко надо подумать о его будущем в РПЛ . Игрок с будущим ! И будет смотреться в топовых командах ! Он явно перерос Родину .
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k611
1788099690
Просто игроков у бровки никто не нервирует...
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evgevg13
1788099733
Красавцы!!!
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Айболид
1788108869
тушинский фарм напрягаться будет только с Краснодаром и Зенитом, а остальным сливать будут по причине собственной немощи.
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