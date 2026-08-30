РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)

«Балтика» на выезде разгромила «Родину» со счетом 3:0 в матче 6-го тура РПЛ.

Счет открыл полузащитник гостей Айман Мурид на 22-й минуте. На 75-й минуте нападающий Чинонсо Оффор удвоил преимущество калининградцев, а в концовке полузащитник Максим Петров установил окончательный счет.

В следующем туре «Родина» встретится с махачкалинским «Динамо» 6 сентября, а команда Андрея Талалаева в тот же день сыграет с «Локомотивом».

После шести туров «Родина» с четырьмя очками занимает 13-е место, «Балтика» с 10 очками располагается на пятой строчке.