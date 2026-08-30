Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об игре нападающего Чинонсо Оффора в матче с «Родиной».

«Балтика» победила «Родину» со счетом 3:0 в 6-м туре РПЛ.

Оффор вышел на замену в начале второго тайма и забил гол на 75‑й минуте.

– Чем остались довольны?

– Прежде всего счетом. Качеством игры. Сегодня мы практически не ошибались, только в начале второго тайма. И тут вопрос, скорее, больше в эмоциях. Вышли несколько расслабленными. Но потом быстренько заменами купировали и перевели игру в нужное русло. Я очень рад, что забил Оффор. Он был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа.

– О чем он спорил? Чем он был недоволен?

– От нападающего большого мы ждем улучшения качества борьбы. Он же занимался не своим делом.