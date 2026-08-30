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  • Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»

Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»

30 августа, 17:50
3

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об игре нападающего Чинонсо Оффора в матче с «Родиной».

  • «Балтика» победила «Родину» со счетом 3:0 в 6-м туре РПЛ.
  • Оффор вышел на замену в начале второго тайма и забил гол на 75‑й минуте.

– Чем остались довольны?

– Прежде всего счетом. Качеством игры. Сегодня мы практически не ошибались, только в начале второго тайма. И тут вопрос, скорее, больше в эмоциях. Вышли несколько расслабленными. Но потом быстренько заменами купировали и перевели игру в нужное русло. Я очень рад, что забил Оффор. Он был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа.

– О чем он спорил? Чем он был недоволен?

– От нападающего большого мы ждем улучшения качества борьбы. Он же занимался не своим делом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Родина Оффор Чинонсо Талалаев Андрей
Комментарии (3)
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Интерес
1788101851
М-да, даже героям Талалаев спуску не даёт.Петровы приседали не раз, а уж про Оффора что говорить?Но скамейка уже приличная, и молодёжь подтягивает, поругивая параллельно.Эти не зазвездятся.
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Феликс Михайлов
1788103599
Оффор был в пяти минутах от кастрации.
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СПОРТ 21 века
1788125323
Не надо так с **********. Оффор в этом сезоне прибавил. Он явно лучше смотрится, чем Хиль. Сальвадорец после травмы пока так и не нашёл свою нужную форму, но всё равно временами смотрится полезно. А вот Оффор точно сделал шаг вперёд. И Балтике он точно ещё поможет...
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