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Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»

30 августа, 17:38
3

Главный тренер «Родины» Хуан Диас дал комментарий после матча с «Балтикой». Московская команда уступила в 6-м туре РПЛ со счетом 0:3.

– До 75‑й минуте хорошая игра была в нашем исполнении. После второго пропущенного гола тяжело было играть.

– Оцените дебют Надэ и Онугхи.

– Могу только поблагодарить всех игроков. Мы не заслуживали такого результата. Исход должен был быть другим. Мы должны продолжать работать. Тогда нужный результат придет.

  • «Родина» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету четыре очка.
  • Следующий матч команда проведет в Кубке против «Спартака».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Родина Диас Хуан
Комментарии (3)
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paracetamol
1788107963
А ты как думал, бездарный тренеришка? Хорошо, что 0-3 кончилось, могло быть больше!
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Интерес
1788108011
За последние 15 минут +добавленное время могли подписаться на 8-0.Два М.Петров, два Оффор и один лучший игрок матча.
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СПОРТ 21 века
1788123871
Заслуживали. В обороне творился откровенный проходной двор. В последние 10 минут Родина могла пропустить столько же мячей, сколько было в итоговом счёте. Это прям не уровень Премьер-лиги был. Чувствуется, что москвичи вышли, чтобы учиться и получить свою минуту славы. Балтика тоже через это проходила с Игнашевичем. Но та команда Сергея Николаевича была гораздо сильнее, и она не позволяла у своих ворот такого, что позволяет сейчас Родина. Если не изменяет память, в том сезоне они не то что в три мяча, даже в два мяча редко кому проигрывали. И этой Родине следует набить немало шишек, чтобы уверенно потом смотреться на другом уровне...
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