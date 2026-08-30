Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас дал комментарий после матча с «Балтикой». Московская команда уступила в 6-м туре РПЛ со счетом 0:3.

– До 75‑й минуте хорошая игра была в нашем исполнении. После второго пропущенного гола тяжело было играть.

– Оцените дебют Надэ и Онугхи.

– Могу только поблагодарить всех игроков. Мы не заслуживали такого результата. Исход должен был быть другим. Мы должны продолжать работать. Тогда нужный результат придет.