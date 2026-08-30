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  • Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»

Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»

30 августа, 21:21
9

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после домашнего матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) посетовал на невезение.

– Понимали, что игра будет сложной. К тому же соперник перешел на схему в пять защитников. Да и не повезло нам. Сами допустили ошибку, из‑за которой пропустили гол. К сожалению, сегодня так.

– Насколько удовлетворены взаимодействиями Даку и Угальде?

– Их коммуникация на поле становится все лучше. Но еще адаптация нужна. В целом я доволен.

– Как происходило определение пенальтиста?

– У нас есть разные опции. Самое важное, что игрок почувствовал уверенности и забил. Это придаст ему уверенности в будущем.

– Что вам говорил коллега после матча?

– Обычный футбольный разговор. Он сказал, что высоко оценит мою работу. Я тоже выделяю его работу.

  • Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
  • Для албанца это первый забитый мяч в составе красно-белых. Он забил его в своей 5-й игре за москвичей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (9)
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рылы
1788114415
стыд-то какой! позор! как теперь на улицу выйти? как людям в глаза смотреть? гы-гы!
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Anton1969
1788114850
Просто кому-то надо вовремя делать замены, а не ворон считать!!!
Ответить
Дубина
1788114984
ЗПРФ! Вся страна Воронеж поддерживала(((( ЗПРФ... блохи...
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ySS
1788115257
Ну да, "...никогда такого не было, и вот опять..."
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Бриг
1788116558
Нормальная игра равных команд. Можно поздравить москвичей. Дальнейших успехов на своем поле!
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