Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после домашнего матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) посетовал на невезение.

– Понимали, что игра будет сложной. К тому же соперник перешел на схему в пять защитников. Да и не повезло нам. Сами допустили ошибку, из‑за которой пропустили гол. К сожалению, сегодня так.

– Насколько удовлетворены взаимодействиями Даку и Угальде?

– Их коммуникация на поле становится все лучше. Но еще адаптация нужна. В целом я доволен.

– Как происходило определение пенальтиста?

– У нас есть разные опции. Самое важное, что игрок почувствовал уверенности и забил. Это придаст ему уверенности в будущем.

– Что вам говорил коллега после матча?

– Обычный футбольный разговор. Он сказал, что высоко оценит мою работу. Я тоже выделяю его работу.