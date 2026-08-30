Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после домашнего матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) посетовал на невезение.
– Понимали, что игра будет сложной. К тому же соперник перешел на схему в пять защитников. Да и не повезло нам. Сами допустили ошибку, из‑за которой пропустили гол. К сожалению, сегодня так.
– Насколько удовлетворены взаимодействиями Даку и Угальде?
– Их коммуникация на поле становится все лучше. Но еще адаптация нужна. В целом я доволен.
– Как происходило определение пенальтиста?
– У нас есть разные опции. Самое важное, что игрок почувствовал уверенности и забил. Это придаст ему уверенности в будущем.
– Что вам говорил коллега после матча?
– Обычный футбольный разговор. Он сказал, что высоко оценит мою работу. Я тоже выделяю его работу.
- Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
- Для албанца это первый забитый мяч в составе красно-белых. Он забил его в своей 5-й игре за москвичей.