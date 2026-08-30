РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола

В матче 6-го тура РПЛ «Рубин» дома победил «Динамо Мх» со счетом 3:1.

Все голы были забиты во втором тайме. Илья Рожков вывел «Рубин» вперед на 62-й минуте. Махачкалинцы отыгрались на 73-й благодаря голу Миро с пенальти.

Победный гол у казанцев на 87-й отправил в сетку ворот соперника Александар Юкич. На 90+5-й еще один мяч у команды из Татарстана забил Богдан Йочич.

«Рубин» с 9 очками после 6 матчей поднялся на 7-е место в РПЛ. Казанцы опередили махачкалинцев, имеющих столько же баллов, благодаря победе в личной встрече. «Динамо Мх» опустилось на 8-е место.