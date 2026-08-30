РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола

В матче 6-го тура РПЛ «Рубин» дома победил «Динамо Мх» со счетом 3:1.
Все голы были забиты во втором тайме. Илья Рожков вывел «Рубин» вперед на 62-й минуте. Махачкалинцы отыгрались на 73-й благодаря голу Миро с пенальти.
Победный гол у казанцев на 87-й отправил в сетку ворот соперника Александар Юкич. На 90+5-й еще один мяч у команды из Татарстана забил Богдан Йочич.
«Рубин» с 9 очками после 6 матчей поднялся на 7-е место в РПЛ. Казанцы опередили махачкалинцев, имеющих столько же баллов, благодаря победе в личной встрече. «Динамо Мх» опустилось на 8-е место.
Россия. Премьер-лига. 6 тур
Рубин - Динамо Мх - 3:1 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - И. Рожков, 62; 1:1 - Миро, 73 (с пенальти); 2:1 - А. Юкич, 87; 3:1 - Б. Йочич, 90+5.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Рубин
Динамо Мх
Евгений Ставер
0%
Никита Лобов
0%
Жахонгир Урозов
0%
Денил Мальдонадо
0%
Илья Рожков
0%
Велдин Ходжа
0%
Игнасио Сааведра
0%
Назми Грипши
0%
Александар Юкич
0%
Даниил Кузнецов
0%
Жак Сиве
0%
Илья Самошников
0%
Андерсон Арройо
0%
Руслан Безруков
0%
Богдан Йочич
0%
Даниил Моторин
0%
Показать всех игроков
Тимур Магомедов
0%
Ильяс Ахмедов
0%
Темиркан Сундуков
0%
Андрес Аларкон
0%
Муталип Алибеков
0%
Мохамед Аззи
0%
Уссем Мрезиг
0%
Марат Апшацев
0%
Егор Смелов
0%
Никита Глушков
0%
Гамид Агаларов
0%
Александр Сандрачук
0%
Дмитрий Александров
0%
Кирилл Зинович
0%
Даниил Лесовой
0%
Миро
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»