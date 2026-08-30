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РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола

30 августа, 22:01
9

В матче 6-го тура РПЛ «Рубин» дома победил «Динамо Мх» со счетом 3:1.

Все голы были забиты во втором тайме. Илья Рожков вывел «Рубин» вперед на 62-й минуте. Махачкалинцы отыгрались на 73-й благодаря голу Миро с пенальти.

Победный гол у казанцев на 87-й отправил в сетку ворот соперника Александар Юкич. На 90+5-й еще один мяч у команды из Татарстана забил Богдан Йочич.

«Рубин» с 9 очками после 6 матчей поднялся на 7-е место в РПЛ. Казанцы опередили махачкалинцев, имеющих столько же баллов, благодаря победе в личной встрече. «Динамо Мх» опустилось на 8-е место.

Россия. Премьер-лига. 6 тур
Рубин - Динамо Мх - 3:1 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - И. Рожков, 62; 1:1 - Миро, 73 (с пенальти); 2:1 - А. Юкич, 87; 3:1 - Б. Йочич, 90+5.
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Рубин
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Жахонгир Урозов
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Назми Грипши
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Рубин
Комментарии (9)
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рылы
1788116633
рожков норм положил из-за штрафной
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FWSPM
1788116671
сегодня танцев на столе не будет
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Пригожин Женя
1788116920
Самошников хорошо вышел, вот что значит сбежал из свиного плена
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Desma
1788117254
Рубин и без Даку добротно играет. Следующей жертвой будут хряки.
Ответить
Pourquoi pas
1788117875
Комментарий удален пользователем
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FFR
1788119018
У Евсеева порох закончился.
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Император 1
1788119958
Поздравляю Рубин с победой.
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Mirak92
1788122680
Даку побежал за бабками. в итоге дно дном в спартаке. КАЗАНЬ и без него справиться. Всех татар с победой!
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evgevg13
1788136134
Не долго музыка играла...
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