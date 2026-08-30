Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»

30 августа, 21:44
20

Полузащитник «Оренбурга» Руслан Куль не согласился с решением назначить пенальти в ворота его команды в гостевом матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

11-метровый был назначен после подсказки ВАР за то, что хавбек сыграл рукой в своей штрафной.

«Судья так решил, ВАР. Мне кажется, что не было. Руку мне деть было некуда. Момент был молниеносный», – сказал Куль.

  • 11-метровый у «Спартака» на 76-й минуте реализовал Мирлинд Даку. Куль открыл счет в матче на 66-й.
  • Главным судьей встречи был Артем Чистяков.

Еще по теме:
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом» 1
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом» 20
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург» 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Куль Руслан
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1788116473
Ну дык... Разумные жи слова, уважаемый.
Ответить
рылы
1788116540
левейший, купленный, позорный пенальти, купленный тарасятником! не то, что вчерашний, кристально чистый, у зенита! в любом случае куль сказал хрякам, что куль вам - а не победа!
Ответить
Бриг
1788117069
Пенальти конечно липовый, но судью затерроризировали - давили всю игру на судью.
Ответить
raritet
1788117281
Согласен. Отскок с мизерного расстояния. Можно сказать, несчастный случай. Но сейчас , это трактуется как нарушение на пенальти.
Ответить
alefreddy
1788117642
если кажется то креститься надо
Ответить
k611
1788117916
Мяч шёл в ворота, рука увеличивает площадь тела, какие вопросы. Если уж в своё время пенальти поставили в ворота Спартака в матче с Краснодаром (там мяч Умярову просто скользнул по предплечью, при этом мяч в ворота не шёл и направление мяча не изменилось)
Ответить
FWSPM
1788118485
а ты шутник
Ответить
VVM1964
1788119002
А мне вот кажется, что два пенальти и два удаления можно было давать Оренбургу ещё в первом тайме, но уж по одному то точно ( и это уже не кажется) !...
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1788120480
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Strig
1788184180
креститься надо коли не можется
Ответить
Главные новости
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
23:12
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
22:59
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
22:35
4
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
16
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Все новости
Все новости
Галактионов проигнорировал фанов «Локомотива» после поражения от «Рубина»
23:15
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
2
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
24
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
22
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+