Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»

Полузащитник «Оренбурга» Руслан Куль не согласился с решением назначить пенальти в ворота его команды в гостевом матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

11-метровый был назначен после подсказки ВАР за то, что хавбек сыграл рукой в своей штрафной.

«Судья так решил, ВАР. Мне кажется, что не было. Руку мне деть было некуда. Момент был молниеносный», – сказал Куль.