Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)

«Монако» обыграл «Марсель» со счетом 2:0 в матче 2-го тура Лиги 1.
Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако. Главным арбитром выступил Вилли Делажо.
Нападающий «Монако» Парис Бруннер открыл счет на 13-й минуте после передачи российского полузащитника хозяев Александра Головина. На 54-й минуте Бруннер оформил дубль и установил окончательный счет – 2:0.
В первом туре чемпионата Франции «Монако» на выезде переиграл «Гавр» (1:0), а «Марсель» дома победил «Страсбург» со счетом 4:0.
После двух туров «Монако» набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1.
В следующем туре «Монако» 4 сентября сыграет на выезде с «ПСЖ», а «Марсель» 6 сентября примет «Париж».
Франция. Лига 1. 2 тур
Монако - Марсель - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - П. Бруннер , 13; 2:0 - П. Бруннер , 54.
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Источник: «Бомбардир»