Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)

«Монако» обыграл «Марсель» со счетом 2:0 в матче 2-го тура Лиги 1.

Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако. Главным арбитром выступил Вилли Делажо.

Нападающий «Монако» Парис Бруннер открыл счет на 13-й минуте после передачи российского полузащитника хозяев Александра Головина. На 54-й минуте Бруннер оформил дубль и установил окончательный счет – 2:0.

В первом туре чемпионата Франции «Монако» на выезде переиграл «Гавр» (1:0), а «Марсель» дома победил «Страсбург» со счетом 4:0.

После двух туров «Монако» набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1.

В следующем туре «Монако» 4 сентября сыграет на выезде с «ПСЖ», а «Марсель» 6 сентября примет «Париж».