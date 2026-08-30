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  • Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)

Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)

30 августа, 23:52
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«Монако» обыграл «Марсель» со счетом 2:0 в матче 2-го тура Лиги 1.

Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако. Главным арбитром выступил Вилли Делажо.

Нападающий «Монако» Парис Бруннер открыл счет на 13-й минуте после передачи российского полузащитника хозяев Александра Головина. На 54-й минуте Бруннер оформил дубль и установил окончательный счет – 2:0.

В первом туре чемпионата Франции «Монако» на выезде переиграл «Гавр» (1:0), а «Марсель» дома победил «Страсбург» со счетом 4:0.

После двух туров «Монако» набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1.

В следующем туре «Монако» 4 сентября сыграет на выезде с «ПСЖ», а «Марсель» 6 сентября примет «Париж».

Франция. Лига 1. 2 тур
Монако - Марсель - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - П. Бруннер , 13; 2:0 - П. Бруннер , 54.
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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Марсель Монако Головин Александр
Комментарии (1)
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Император 1
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Монако на первом и единственная команда, не потерявшая очки. С победой.
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