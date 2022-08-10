Чемпион России Пейчинович рассказал, чем займется, если не найдет новый клуб

Защитник Неманья Пейчинович готов продолжать карьеру, но у него нет предложений.

«Чувствую себя нормально. Пока взял паузу в тренировках. Через десять дней снова вернусь к занятиям.

Как месяц назад, так и сейчас – тишина. Предложений, в том числе и из России, нет. Если их и дальше не будет, то завершу карьеру. У меня уже есть и другие дела кроме футбола – занимаюсь бизнесом», – сказал 34-летний серб.