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    Чемпион России Пейчинович рассказал, чем займется, если не найдет новый клуб

    Защитник Неманья Пейчинович готов продолжать карьеру, но у него нет предложений.

    «Чувствую себя нормально. Пока взял паузу в тренировках. Через десять дней снова вернусь к занятиям.

    Как месяц назад, так и сейчас – тишина. Предложений, в том числе и из России, нет. Если их и дальше не будет, то завершу карьеру. У меня уже есть и другие дела кроме футбола – занимаюсь бизнесом», – сказал 34-летний серб.

    • Последним клубом Пейчиновича был «Факел».
    • С 2014 по 2018 год Пейчинович играл за «Локомотивом».
    • С москвичами игрок брал РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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