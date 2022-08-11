«Это полный ***. Ведут себя как девочки». Пейчинович – об отъезде легионеров из РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович раскритиковал иностранных футболистов, покинувших российские клубы в этом году.

«Россию никто не будет трогать. Не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо?

Это полный ***. Западная пропаганда промывает людям мозги. Иностранные футболисты не понимают, что на самом деле происходит. Они запуганы.

Сейчас для иностранцев пришло время определиться: либо они за запад, либо за восток. Если иностранные футболисты уедут на Запад, то совершат большую ошибку. Они в Европе не заработают столько, сколько можно заработать в России.

Россия – самодостаточная страна, которой ни от кого ничего не нужно. В отличие от Европы, в этой стране благоприятная ситуация для жизни.

А предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны», – заявил Пейчинович.