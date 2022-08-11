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    «Это полный ***. Ведут себя как девочки». Пейчинович – об отъезде легионеров из РПЛ

    Бывший футболист «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович раскритиковал иностранных футболистов, покинувших российские клубы в этом году.

    «Россию никто не будет трогать. Не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо?

    Это полный ***. Западная пропаганда промывает людям мозги. Иностранные футболисты не понимают, что на самом деле происходит. Они запуганы.

    Сейчас для иностранцев пришло время определиться: либо они за запад, либо за восток. Если иностранные футболисты уедут на Запад, то совершат большую ошибку. Они в Европе не заработают столько, сколько можно заработать в России.

    Россия – самодостаточная страна, которой ни от кого ничего не нужно. В отличие от Европы, в этой стране благоприятная ситуация для жизни.

    А предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны», – заявил Пейчинович.

    • В марте ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона.
    • Летом эту опцию продлили еще на один год – до 30 июня 2023-го.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14747

      Fusballer 4 минуты назад

      Правильно сказал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4837

      Беспонтий 26 минут назад

      бесславна первая попытка с горящим "факелом" в руке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11251

      Алексей З 44 минуты назад

      Хлеб у Соловьёва и Скобеевой не забирай.
      Наверно они сами разбируться что им делать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7461

      серега кашин 59 минут назад

      Красава

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      SpartakMoskwa 59 минут назад

      Браво Пейчинович Браво, на поле был мужиком и в жизни мужик

      3
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