«Это полный ***. Ведут себя как девочки». Пейчинович – об отъезде легионеров из РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович раскритиковал иностранных футболистов, покинувших российские клубы в этом году.
«Россию никто не будет трогать. Не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо?
Это полный ***. Западная пропаганда промывает людям мозги. Иностранные футболисты не понимают, что на самом деле происходит. Они запуганы.
Сейчас для иностранцев пришло время определиться: либо они за запад, либо за восток. Если иностранные футболисты уедут на Запад, то совершат большую ошибку. Они в Европе не заработают столько, сколько можно заработать в России.
Россия – самодостаточная страна, которой ни от кого ничего не нужно. В отличие от Европы, в этой стране благоприятная ситуация для жизни.
А предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны», – заявил Пейчинович.
- В марте ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона.
- Летом эту опцию продлили еще на один год – до 30 июня 2023-го.