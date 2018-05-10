«Фенербахче» начал переговоры с «Локомотивом» по покупке Пейчиновича

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович находится в сфере интересов «Фенербахче».

По информации сербского издания «Спортски журнал», турецкий клуб вступил в переговоры с чемпионами России. При этом источник отметил, что 30-летний футболист не намерен менять клуб и рад выходу нынешнего клуба в Лигу чемпионов-2018/19.

Пейчинович пополнил состав железнодорожников в июле 201 года, перейдя из «Ниццы» на бесплатной основе.

В чемпионском сезоне команды Юрия Семина серб принял участие в 23 играх чемпионата России, не отметившись голами и результативными передачами.