Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Фенербахче» начал переговоры с «Локомотивом» по покупке Пейчиновича

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович находится в сфере интересов «Фенербахче».

    По информации сербского издания «Спортски журнал», турецкий клуб вступил в переговоры с чемпионами России. При этом источник отметил, что 30-летний футболист не намерен менять клуб и рад выходу нынешнего клуба в Лигу чемпионов-2018/19.

    Пейчинович пополнил состав железнодорожников в июле 201 года, перейдя из «Ниццы» на бесплатной основе.

    В чемпионском сезоне команды Юрия Семина серб принял участие в 23 играх чемпионата России, не отметившись голами и результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2018 15:33
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 мая 2018, 17:12

      Нужен самим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 мая 2018, 15:51

      В 201 году)))))эххххх стар он....супер стар)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 10 мая 2018, 15:47

      Бесплатно отдайте

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 10 мая 2018, 15:37

      Про защитников бы лучше статистику по единоборствам писали, отборам, чем вот это
      >> серб принял участие в 23 играх чемпионата России, не отметившись голами и результативными передачами.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Karpathian 10 мая 2018, 15:40

      Во-во,он не должен отдавать и забивать!

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11