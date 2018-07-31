Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, какие варианты продолжения карьеры он имел после истечения контракта с железнодорожниками. Футболист также отметил, что деньги имеют для него немалое значение.

В июле серб подписал контракт с китайским «Чанчунь Ятай».

– Вы до последнего надеялись остаться в «Локомотиве»?

– Да. Мы несколько раз говорили с руководством. Впервые – в феврале этого года в Марбелье. В марте я назвал условия, при которых могу продлить контракт. А за пару дней до переезда в Китай у нас состоялась еще одна беседа. Если бы мы договорились с «Локомотивом», никуда бы не уехал. Но вышло так, как вышло.

– Кроме Китая, из каких стран был интерес?

– Были разные варианты: интересовались из Саудовской Аравии, Эмиратов, Турции, Китая.

– А из России?

– Был вариант с «Краснодаром». Плюс интересовался «Спартак». Москвичи говорили с моим агентом, но конкретного предложения не сделали.

– А если бы сделали, вы бы перешли?

– Зависело бы от финансовых условий. Я бы сравнил их с теми, которые мне предложил «Локомотив». И если бы между ними была большая разница, перешел бы в другую команду. Но опять же, я до последнего верил, что останусь в «Локомотиве».

– Просто мало кто из футболистов публично говорит о том, что для него, прежде всего, важен финансовый аспект.

– Деньги многое решают. После карьеры важно, чтобы у тебя было все хорошо с финансами. И еще: одно дело, когда ты получаешь 10-15 миллионов, и совсем другое, когда меньше. В первом случае плюс-минус 1-2 миллиона евро могут и не повлиять на твое решение о переходе из одного клуба в другой. А во втором – могут. Не надо обманывать – деньги важны для футболистов. А те, кто говорят, что не важны, они просто скрывают это.