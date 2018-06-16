«Спартак» не интересуется Пейчиновичем. Серб ведет переговоры о продлении контракта с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» не продолжит карьеру в «Спартаке».

Вчера, 15 июня, российские СМИ сообщили, что 31-летний футболист перейдет в стан красно-белых этим летом на правах свободного агента. Тем не менее, по информации источника, «Спартак» не заинтересован в услугах серба, а сам он на данный момент ведет переговоры с железнодорожниками о продлении истекающего контракта.

При этом Пейчинович просит клуб увеличить его зарплату с 2 до 2,5 миллионов евро. «Локомотив» пока не готов удовлетворить требования игрока.