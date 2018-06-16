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    «Спартак» не интересуется Пейчиновичем. Серб ведет переговоры о продлении контракта с «Локомотивом»

    Защитник «Локомотива» не продолжит карьеру в «Спартаке».

    Вчера, 15 июня, российские СМИ сообщили, что 31-летний футболист перейдет в стан красно-белых этим летом на правах свободного агента. Тем не менее, по информации источника, «Спартак» не заинтересован в услугах серба, а сам он на данный момент ведет переговоры с железнодорожниками о продлении истекающего контракта.

    При этом Пейчинович просит клуб увеличить его зарплату с 2 до 2,5 миллионов евро. «Локомотив» пока не готов удовлетворить требования игрока.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2018 15:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 21:55

      Спартаку он не интересен и зачем об этом говорить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 18:55

      слухов всяких куча ходит, и большинство просто брехня.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 16 июня 2018, 17:28

      А я ещё вчера говорил, что это брехня.
      Что и следовало ожидать.

      5
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