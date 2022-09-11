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    Пейчинович: «России нужно договориться о матче с Сербией. Они не кинут РФС, как пытаются боснийцы»

    Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович призвал провести товарищеский матч России и Сербии вместо встречи россиян с боснийцами.

    «Не знаю, как можно охарактеризовать такое поведение боснийцев. Опять какую-то роль в отказе играет политика.

    Сейчас такие страны, как Босния и Герцеговина, находятся под контролем Америки и Запада. Такое поведение от них вполне логично. Думаю, России стоит договориться с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча. Сейчас российской команде нужна игровая практика, а сербы не кинут РФС так же, как пытаются боснийцы», – сказал Пейчинович.

    • Россия договорилась с Боснией и Герцеговиной о матча в ноябре, но в Сараево начали выступать против игры.
    • Россияне сейчас отстранены от официальных международных матчей.
    • Пейчинович накануне объявил о завершении карьеры.

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    Источник: Sport24

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