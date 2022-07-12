Пейчинович объявил об уходе из «Факела». Им интересуются клубы РПЛ

Центральный защитник «Факела» Неманья Пейчинович объявил об уходе из воронежского клуба.
«Я покинул «Факел» по истечении контракта, а сейчас нахожусь в Сербии, где тренируюсь и жду предложений.
На данный момент мне только звонили из клубов РПЛ и ФНЛ, но конкретных предложений не было. Пока не подпишу контракт, не скажу какие именно команды мной интересуются. Сейчас только разговоры, а конкретики никакой нет.
Если до конца трансферного окна не будет никаких предложений, то, может быть, подумаю о завершении карьеры. Будет супер, если найду себе клуб», — сказал Пейчинович.
- Пейчинович выступает за «Факел» с октября 2020 года.
- Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 49 матчах.
- С 2014 по 2018 год серб выступал за «Локомотив».
Источник: Sport24