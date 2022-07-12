Пейчинович объявил об уходе из «Факела». Им интересуются клубы РПЛ

Центральный защитник «Факела» Неманья Пейчинович объявил об уходе из воронежского клуба.

«Я покинул «Факел» по истечении контракта, а сейчас нахожусь в Сербии, где тренируюсь и жду предложений.

На данный момент мне только звонили из клубов РПЛ и ФНЛ, но конкретных предложений не было. Пока не подпишу контракт, не скажу какие именно команды мной интересуются. Сейчас только разговоры, а конкретики никакой нет.

Если до конца трансферного окна не будет никаких предложений, то, может быть, подумаю о завершении карьеры. Будет супер, если найду себе клуб», — сказал Пейчинович.