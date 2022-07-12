Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

Пейчинович объявил об уходе из «Факела». Им интересуются клубы РПЛ

Центральный защитник «Факела» Неманья Пейчинович объявил об уходе из воронежского клуба.

«Я покинул «Факел» по истечении контракта, а сейчас нахожусь в Сербии, где тренируюсь и жду предложений.

На данный момент мне только звонили из клубов РПЛ и ФНЛ, но конкретных предложений не было. Пока не подпишу контракт, не скажу какие именно команды мной интересуются. Сейчас только разговоры, а конкретики никакой нет.

Если до конца трансферного окна не будет никаких предложений, то, может быть, подумаю о завершении карьеры. Будет супер, если найду себе клуб», — сказал Пейчинович.

  • Пейчинович выступает за «Факел» с октября 2020 года.
  • Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 49 матчах.
  • С 2014 по 2018 год серб выступал за «Локомотив».

Новости по теме
«Планирую играть в РПЛ до 40 лет». Пейчинович назвал фейком возможное завершение карьеры
Пейчинович может закончить карьеру в 34 года
Три клуба РПЛ интересуются Пейчиновичем 1
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:55
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11