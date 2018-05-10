«Фенербахче»: «Информация о нашем интересе к Пейчиновичу – лишь сплетни»

Сегодня «Бомбардир» писал о возможности перехода защитника Неманьи Пейчиновича из «Локомотива» в «Фенербахче».

По данным источника «Спорт-Экспресса», информация не соответствует действительности.

«Читал об интересе «Фенербахче» к Пейчиновичу, но эта информация – всего лишь сплетни», – цитирует «СЭ» представителя клуба.

Статистика серба в текущем сезоне – 23 матча без результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» наряду с «Галатасараем» заинтересован в покупке Ахмеда Мусы. Нападающий арендован ЦСКА у «Лестера» сроком до конца сезона.