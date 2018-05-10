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    «Фенербахче»: «Информация о нашем интересе к Пейчиновичу – лишь сплетни»

    Сегодня «Бомбардир» писал о возможности перехода защитника Неманьи Пейчиновича из «Локомотива» в «Фенербахче».

    По данным источника «Спорт-Экспресса», информация не соответствует действительности.

    «Читал об интересе «Фенербахче» к Пейчиновичу, но эта информация – всего лишь сплетни», – цитирует «СЭ» представителя клуба.

    Статистика серба в текущем сезоне – 23 матча без результативных действий.

    Ранее сообщалось, что «Фенербахче» наряду с «Галатасараем» заинтересован в покупке Ахмеда Мусы. Нападающий арендован ЦСКА у «Лестера» сроком до конца сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2018 17:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6311

      порт 10 мая 2018, 17:32

      Да не сплетни это называется, а нормальная работа агента.

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