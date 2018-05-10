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    «Фенербахче» и «Галатасарай» – главные претенденты на Мусу

    «Бомбардир» писал об интересе клубов турецкой Суперлиги к нападающему «Лестера» Ахмеду Мусе.

    По данным «Спорт-Экспресса», главными претендентами на арендованного московским ЦСКА футболиста являются «Фенербахче» и «Галатасарай».

    «Клубы действительно заинтересованы в Мусе. Его арендное соглашение закончится в июне, и обе стамбульских команды будут готовы сделать предложения.

    При этом больше шансов заполучить нападающего у второй. Дело в том, что «Галатасарай» рассматривает его как альтернативу Бафетимби Гомису, а вот в «Фенере» не довольны Роберто Сольдадо», – говорится в заметке источника.

    Ранее стало известно, что «Фенербахче» заинтересован в покупке защитника «Локомотива» Неманьи Пейчиновича.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2018 15:59
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