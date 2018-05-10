«Фенербахче» и «Галатасарай» – главные претенденты на Мусу

«Бомбардир» писал об интересе клубов турецкой Суперлиги к нападающему «Лестера» Ахмеду Мусе.

По данным «Спорт-Экспресса», главными претендентами на арендованного московским ЦСКА футболиста являются «Фенербахче» и «Галатасарай».

«Клубы действительно заинтересованы в Мусе. Его арендное соглашение закончится в июне, и обе стамбульских команды будут готовы сделать предложения.

При этом больше шансов заполучить нападающего у второй. Дело в том, что «Галатасарай» рассматривает его как альтернативу Бафетимби Гомису, а вот в «Фенере» не довольны Роберто Сольдадо», – говорится в заметке источника.

Ранее стало известно, что «Фенербахче» заинтересован в покупке защитника «Локомотива» Неманьи Пейчиновича.