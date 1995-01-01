Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России

Срочно ужесточить лимит и давать всем иноземцам русские паспорта. Полный пипец!
Бывший игрок «Локомотива» Неманья Пейчинович получил российский паспорт.
В прошедшие выходные 31-летний защитник побывал в Москве и посетил матч 21-го тура РПЛ «Динамо» – «Локомотив» (0:1).
«Я уже стал гражданином Российской Федерации. Приехал в гости, посмотреть матч «Локомотива», повидаться с бывшими одноклубниками. Рад, что команда победила и я принес ей удачу», – заявил футболист.
- Пейчинович выступал за «Локомотив» с 2014 по 2018 год, сыграл 114 матчей и забил три гола.
- Из московского клуба он перешел в «Чанчунь Ятай».
- В начале марта Пейчинович расторг контракт с китайцами и стал свободным агентом.