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    Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России

    Бывший игрок «Локомотива» Неманья Пейчинович получил российский паспорт.

    В прошедшие выходные 31-летний защитник побывал в Москве и посетил матч 21-го тура РПЛ «Динамо» – «Локомотив» (0:1).

    «Я уже стал гражданином Российской Федерации. Приехал в гости, посмотреть матч «Локомотива», повидаться с бывшими одноклубниками. Рад, что команда победила и я принес ей удачу», – заявил футболист.

    • Пейчинович выступал за «Локомотив» с 2014 по 2018 год, сыграл 114 матчей и забил три гола.
    • Из московского клуба он перешел в «Чанчунь Ятай».
    • В начале марта Пейчинович расторг контракт с китайцами и стал свободным агентом.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9156

      Garrincha58 5 минут назад

      Срочно ужесточить лимит и давать всем иноземцам русские паспорта. Полный пипец!

      0
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      Рейтинг: +743

      Леха из Твери 1 час назад

      Это за какие такие заслуги у нас гражданство дают?

      0
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      Рейтинг: +601

      Romantic2010 > Леха из Твери 1 час назад

      А что у нас надо подвиг совершить, чтобы получить гражданство?

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      Рейтинг: +4698

      KLIM777 > Леха из Твери 25 минут назад

      приехать на матч чемпионата России из Китая))

      0
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      Рейтинг: +372

      Фанат Рубина 1 час назад

      в сборную! срочно!

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      Рейтинг: +1477

      Черкизовский Кот > Фанат Рубина 1 час назад

      Он за сборную Сербии уже играл. Аж 3 матча за 11 лет! И все - товарняки. Так что теоретически могут взять. Лишь бы Саламыч этого не знал.

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