Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России

Бывший игрок «Локомотива» Неманья Пейчинович получил российский паспорт.

В прошедшие выходные 31-летний защитник побывал в Москве и посетил матч 21-го тура РПЛ «Динамо» – «Локомотив» (0:1).

«Я уже стал гражданином Российской Федерации. Приехал в гости, посмотреть матч «Локомотива», повидаться с бывшими одноклубниками. Рад, что команда победила и я принес ей удачу», – заявил футболист.