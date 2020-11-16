Дмитрий Комбаров, Пейчинович и Рязанцев – в символической сборной 22-го тура ФНЛ

ФНЛ опубликовала символическую сборную по итогам 22-го тура.
Наибольшее представительство в ней получили «Факел» и «Крылья Советов» – по два футболиста.
Вратарь: Алексей Городовой («Велес»);
Защитники: Дмитрий Комбаров («Крылья Советов»), Неманья Пейчинович («Факел»), Юрий Журавлев («Волгарь»), Леонид Герчиков («Чертаново»);
Полузащитники: Артур Газданов («Акрон»), Александр Рязанцев («Торпедо»), Дмитрий Кабутов («Крылья Советов»), Николай Калинский («Нижний Новгород»);
Нападающие: Николай Прудников («Оренбург»), Максим Максимов («Факел»).
Тренер: Игорь Пикущак («Акрон»).
В символическую сборную 22-го тура Олимп-ФНЛ вошли представители девяти команд лиги. Двумя футболистами представлены «Факел» и «Крылья Советов». Впервые в сезоне нашу команду возглавил наставник «Акрона» – тольяттинцы одержали первую в сезоне гостевую… https://t.co/P64Ej6cIgW pic.twitter.com/ayRE7Afvl0— ФНЛ (@FNLeague) November 16, 2020