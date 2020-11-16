Дмитрий Комбаров, Пейчинович и Рязанцев – в символической сборной 22-го тура ФНЛ

ФНЛ опубликовала символическую сборную по итогам 22-го тура.
Наибольшее представительство в ней получили «Факел» и «Крылья Советов» – по два футболиста.
Вратарь: Алексей Городовой («Велес»);
Защитники: Дмитрий Комбаров («Крылья Советов»), Неманья Пейчинович («Факел»), Юрий Журавлев («Волгарь»), Леонид Герчиков («Чертаново»);
Полузащитники: Артур Газданов («Акрон»), Александр Рязанцев («Торпедо»), Дмитрий Кабутов («Крылья Советов»), Николай Калинский («Нижний Новгород»);
Нападающие: Николай Прудников («Оренбург»), Максим Максимов («Факел»).
Тренер: Игорь Пикущак («Акрон»).
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Источник: Официальный твиттер ФНЛ