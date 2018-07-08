Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пейчинович: «Локомотив» навсегда в моем сердце, буду следить за успехами клуба»

Пейчинович: «Локомотив» навсегда в моем сердце, буду следить за успехами клуба»

8 июля 2018, 18:25
4

Ранее «Бомбардир» писал, что защитник Неманья Пейчинович, выступавший за «Локомотив», пополнил китайский клуб. Балканец заявил, что железнодорожники останутся в его сердце.

«Я очень благодарен «Локомотиву» за все эти годы. Вместе мы выиграли два кубка страны и стали чемпионами России. Спасибо болельщикам за любовь и поддержку.

Я чувствовал их в каждом матче, в каждом эпизоде! «Локо» навсегда в моем сердце. Буду следить за успехами команды и поддерживать еe. Удачи!» – сказал игрок.

За «Локомотив» Пейчинович провел 85 матчей и забил три мяча.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Пейчинович Неманья
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bumer_moscow
1531067109
Жаль
Ответить
fortune-bva
1531071450
Спасибо и тебе! Удачи!
Ответить
XaXatyn
1531073477
Удачи ! Спасибо за достойную игру !
Ответить
Главные новости
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
2
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
2
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
2
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Все новости
Все новости
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
2
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
2
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
1
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
7
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
2
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
5
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
15
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
27
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
2
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
7
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
1
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+