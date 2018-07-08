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    Пейчинович: «Локомотив» навсегда в моем сердце, буду следить за успехами клуба»

    Ранее «Бомбардир» писал, что защитник Неманья Пейчинович, выступавший за «Локомотив», пополнил китайский клуб. Балканец заявил, что железнодорожники останутся в его сердце.

    «Я очень благодарен «Локомотиву» за все эти годы. Вместе мы выиграли два кубка страны и стали чемпионами России. Спасибо болельщикам за любовь и поддержку.

    Я чувствовал их в каждом матче, в каждом эпизоде! «Локо» навсегда в моем сердце. Буду следить за успехами команды и поддерживать еe. Удачи!» – сказал игрок.

    За «Локомотив» Пейчинович провел 85 матчей и забил три мяча.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    08.07.2018 18:25
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 июля 2018, 21:11

      Удачи ! Спасибо за достойную игру !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 8 июля 2018, 20:37

      Спасибо и тебе! Удачи!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 июля 2018, 19:25

      Жаль

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > bumer_moscow 8 июля 2018, 19:45

      Нисколько..

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