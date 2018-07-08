Пейчинович: «Локомотив» навсегда в моем сердце, буду следить за успехами клуба»

Ранее «Бомбардир» писал, что защитник Неманья Пейчинович, выступавший за «Локомотив», пополнил китайский клуб. Балканец заявил, что железнодорожники останутся в его сердце.

«Я очень благодарен «Локомотиву» за все эти годы. Вместе мы выиграли два кубка страны и стали чемпионами России. Спасибо болельщикам за любовь и поддержку.

Я чувствовал их в каждом матче, в каждом эпизоде! «Локо» навсегда в моем сердце. Буду следить за успехами команды и поддерживать еe. Удачи!» – сказал игрок.

За «Локомотив» Пейчинович провел 85 матчей и забил три мяча.