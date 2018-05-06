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    Пейчинович: «Новый контракт? Пока тишина»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о ходе переговоров по новому контракту с железнодорожниками.

    «Контракт заканчивается, и пока тишина. Посмотрим, что будет в следующую пару недель. Что-то уже предлагали, переговоры идут. Я хочу остаться в команде, потому что чувствую себя здесь, как в семье, и вместе у нас получается выигрывать.

    Я очень счастлив. 14 лет «Локомотив» не выигрывал чемпионство, и я рад, что нахожусь в этот момент в команде, а за последние четыре года два раза выиграл Кубок России и один – чемпионат. Надеюсь, что в будущем мы будем еще больше побеждать. Поздравляю всех ребят, болельщиков, которые очень хорошо и красиво нас поддерживали весь сезон», – сказал Пейчинович.

    В текущем сезоне защитник провел за «Локомотив» 35 матчей, всего на его счету 114 игр за железнодорожников (с 2014 года).

    Источник: ТАСС

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    06.05.2018 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 мая 2018, 18:41

      Пейч нужен команде. 2+1 или 2+2 я бы так предложил.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 мая 2018, 18:35

      продлят контракт. ЮП от него не откажется. Добротный защитник

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 6 мая 2018, 18:14

      Езжай-ка ты обратно,в Ниццу..)

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