Пейчинович: «Новый контракт? Пока тишина»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о ходе переговоров по новому контракту с железнодорожниками.

«Контракт заканчивается, и пока тишина. Посмотрим, что будет в следующую пару недель. Что-то уже предлагали, переговоры идут. Я хочу остаться в команде, потому что чувствую себя здесь, как в семье, и вместе у нас получается выигрывать.

Я очень счастлив. 14 лет «Локомотив» не выигрывал чемпионство, и я рад, что нахожусь в этот момент в команде, а за последние четыре года два раза выиграл Кубок России и один – чемпионат. Надеюсь, что в будущем мы будем еще больше побеждать. Поздравляю всех ребят, болельщиков, которые очень хорошо и красиво нас поддерживали весь сезон», – сказал Пейчинович.

В текущем сезоне защитник провел за «Локомотив» 35 матчей, всего на его счету 114 игр за железнодорожников (с 2014 года).