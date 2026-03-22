Расписание матчей
Колумбия. Примера А
Онсе Кальдас - Мильонариос
Онсе Кальдас - Мильонариос: обзор матча 22 марта 2026
Онсе Кальдас
22.03.2026, воскресенье, 02:20
Колумбия. Примера А, 13 тур
1 : 4
Завершен
Мильонариос
68'
D. Moreno
45+3'
B. Castro
59'
D. Macalister Silva
76'
R. Contreras
82'
A. Llinás
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Онсе Кальдас - Мильонариос
Завершен
90'
+3'
84'
Замена
Julian Angulo
️️️️➡️️
Rodrigo Contreras
84'
Замена
Danovis Banguero
️️️️➡️️
Sebastián Valencia
82'
ГОЛ! 1:4!
Andrés Llinás
Пас отдал
Rodrigo Ureña
Замена
Juan Patiño
️️️️➡️️
Kevin Tamayo
80'
Замена
Jaime Alvarado
️️️️➡️️
Luis Sánchez
80'
76'
ГОЛ! 1:3!
Rodrigo Contreras
Пас отдал
Edgar Elizalde
72'
Замена
Stiven Vega
️️️️➡️️
Mateo García
72'
Замена
Кинтеро
️️️️➡️️
Beckham Castro
Замена
Andrés Roa
️️️️➡️️
Jader Quinones
72'
ГОЛ! 1:2!
Dayro Moreno
68'
66'
Желтая карточка
Mateo García
62'
Замена
️️️️➡️️
David Macalister Silva
Замена
Микаэль Барриос
️️️️➡️️
Luis Gómez
60'
Замена
Mateo Zuleta
️️️️➡️️
Jefry Zapata
60'
59'
ГОЛ! 0:2!
David Macalister Silva
Пас отдал
Sebastián Valencia
53'
Желтая карточка
Rodrigo Contreras
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Beckham Castro
Пас отдал
Rodrigo Ureña
Желтая карточка
Роберт Мехия
45'
+2
45'
+3'
Желтая карточка
Juan David Cuesta
36'
16'
Желтая карточка
Beckham Castro
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Онсе Кальдас
99
Felipe Parra
ВР
22
Juan David Cuesta
ЦЗ
16
Juan Castaño
ЦЗ
2
Jorge Cardona
ЦЗ
30
Kevin Tamayo
ЦЗ
88
Роберт Мехия
ОП
42
Jader Quinones
ЦП
10
Luis Sánchez
ЦП
14
Jefry Zapata
ЦП
17
Dayro Moreno
(К)
ЦФ
9
Luis Gómez
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Эррера
Мильонариос
12
Diego Novoa
ВР
2
C. Sarabia
ЦЗ
26
Andrés Llinás
ЦЗ
4
Edgar Elizalde
ЦЗ
17
Jorge Arias
ЦЗ
22
Sebastián Valencia
ЦЗ
11
Beckham Castro
ЦП
19
Mateo García
ЦП
18
Rodrigo Ureña
ЦП
14
David Macalister Silva
(К)
ЦП
27
Rodrigo Contreras
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Онсе Кальдас
12
James Aguirre
ВР
33
Juan Patiño
ЦЗ
23
Kevin Andres Cuesta Rodriguez
ЦЗ
28
Mateo Zuleta
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
20
Andrés Roa
ЦП
19
Tomas García
ЦП
21
Helieyker Guzman
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
Мильонариос
1
Guillermo De Amores
ВР
28
Stiven Vega
ЦЗ
20
Danovis Banguero
ЦЗ
3
Samuel Martín
ЦЗ
24
Julian Angulo
ЦП
35
Sebastián Mosquera
ЦФ
30
Sebastián del Castillo
ЦФ
7
Кинтеро
ЦФ
99
Jorge Cabezas
ЦФ
Остались в запасе
Онсе Кальдас
Мильонариос
12
James Aguirre
ВР
23
Kevin Andres Cuesta Rodriguez
ЦЗ
19
Tomas García
ЦП
21
Helieyker Guzman
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Эррера
1
Guillermo De Amores
ВР
3
Samuel Martín
ЦЗ
35
Sebastián Mosquera
ЦФ
30
Sebastián del Castillo
ЦФ
99
Jorge Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Онсе Кальдас - Мильонариос
2
3
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
2
9
Офсайды
2
1
Количество передач
588
256
Сейвы
3
2
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
10
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
14
9
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Estadio Palogrande, Manizales
Посещаемость:
28000
Новости команд
Все
Онсе Кальдас
Мильонариос
Белорусский клуб отказался от Фалькао
6 марта, 13:43
3
39-летний Фалькао подписал контракт с бывшим клубом
7 января, 19:40
ЦСКА арендовал колумбийского вингера
16 августа 2025, 00:04
6
Потенциальный новичок ЦСКА прилетел в Москву
9 августа 2025, 08:47
2
Стало известно, когда Руис приедет в Москву для подписания контракта с ЦСКА
8 августа 2025, 08:29
«Химки» подписали колумбийского полузащитника
13 сентября 2024, 09:39
«Краснодар» интересуется колумбийским полузащитником Эступиньяном
10 февраля 2017, 12:45
2
Больше новостей
Колумбия. Примера А
Все
Текущие
Будущие
Колумбия. Примера А, 1/2 финала
Атлетико Хуниор
0 : 0
24.05.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 1/2 финала
Атлетико Хуниор
0 : 0
24.05.2026
Санта-Фе
Последние матчи
Все
Онсе Кальдас
Мильонариос
Копа Судамерикана, 5 тур
Сан-Паулу
1 : 1
20.05.2026
Мильонариос
Колумбия. Примера А, 1/4 финала
Атлетико Хуниор
2 : 2
14.05.2026
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 1/4 финала
Онсе Кальдас
0 : 1
11.05.2026
Атлетико Хуниор
Копа Судамерикана, 4 тур
Бостон Ривер
2 : 4
08.05.2026
Мильонариос
Колумбия. Примера А, 19 тур
Альянца
2 : 2
03.05.2026
Мильонариос
Колумбия. Примера А, 1/4 финала
Колумбия. Примера А, 19 тур
Онсе Кальдас
1 : 0
02.05.2026
Атлетико Насьональ
Колумбия. Примера А, 18 тур
Агилас Дорадас
2 : 2
27.04.2026
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 17 тур
Онсе Кальдас
2 : 1
21.04.2026
Интернасьонал де Богота
Копа Судамерикана, 5 тур
Сан-Паулу
1 : 1
20.05.2026
Мильонариос
Копа Судамерикана, 4 тур
Бостон Ривер
2 : 4
08.05.2026
Мильонариос
Колумбия. Примера А, 19 тур
Альянца
2 : 2
03.05.2026
Мильонариос
Копа Судамерикана, 3 тур
Мильонариос
0 : 0
29.04.2026
Сан-Паулу
Колумбия. Примера А, 18 тур
Мильонариос
2 : 0
24.04.2026
Депортес Толима
