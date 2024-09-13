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    «Химки» подписали колумбийского полузащитника

    «Химки» пополнились колумбийским полузащитником Робертом Мехией из «Онсе Кальдас». По данным журналиста Пипе Сиерры, подмосковный клуб арендовал футболиста на год с компенсацией и опцией выкупа 60% прав на футболиста за 1,4 миллиона долларов.

    • В этом году Мехия провел 17 матчей и забил 2 гола за «Атлетико Насьональ», где выступал на правах аренды. Также он сыграл в 8 встречах за «Онсе Кальдас».
    • «Химки» уже внесли 23-летнего колумбийца в заявку на сезон на официальном сайте РПЛ под 22-м номером.
    • Мехия провел один сезон за пределами своей страны – в сезоне-2022/23 он играл за турецкий «Гиресунспор».

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    Источник: страница Пипе Сиерры в соцсети X

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    13.09.2024 09:39
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