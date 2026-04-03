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Расписание матчей
Колумбия. Примера А
Хагуарес де Кордоба - Мильонариос
Хагуарес де Кордоба - Мильонариос: обзор матча 03 апреля 2026
Хагуарес де Кордоба
03.04.2026, пятница, 02:20
Колумбия. Примера А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Мильонариос
50'
Я. Морено (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хагуарес де Кордоба - Мильонариос
Завершен
Желтая карточка
Diego Martínez
90'
+7
90'
+2
Желтая карточка
Diego Novoa
Замена
Diego Martínez
️️️️➡️️
Franklin Mosquera
90'
+1
Замена
Jonathan Lovera
️️️️➡️️
Carlos Ordóñez
90'
+1
90'
+11'
Травма
Franklin Mosquera
89'
79'
Замена
Кинтеро
️️️️➡️️
Mateo García
79'
Замена
Brayan Campáz
️️️️➡️️
Andrés Llinás
Замена
Darwin Lopez
️️️️➡️️
Яйро Морено
75'
Травма
Яйро Морено
74'
73'
Замена
️️️️➡️️
David Macalister Silva
73'
Замена
Beckham Castro
️️️️➡️️
Rodrigo Contreras
Замена
Wilfrido De la Rosa
️️️️➡️️
Cristian Alvarez
69'
59'
Замена
Julian Angulo
️️️️➡️️
Samuel Martín
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Яйро Морено
50'
Замена
Duvan Rodríguez
️️️️➡️️
Johar Mejía
46'
45'
+2'
Желтая карточка
Fabián Mosquera
40'
38'
Желтая карточка
Edgar Elizalde
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хагуарес де Кордоба
12
Franklin Mosquera
ВР
19
Яйро Морено
ЛЗ
22
Carlos Ordóñez
ЦЗ
29
Carlos Henao
ЦЗ
25
Luis Jiménez
ЦЗ
23
Fabián Mosquera
ЦП
5
Royscer Colpa
ЦП
13
Johan Hinestroza
ЦП
10
Cristian Alvarez
ЦП
16
Johar Mejía
ЦФ
11
Andrés Rentería
(К)
ЦФ
Главный тренер
Алексис Маркес
Мильонариос
12
Diego Novoa
ВР
28
Stiven Vega
ЦЗ
22
Sebastián Valencia
ЦЗ
17
Jorge Arias
ЦЗ
4
Edgar Elizalde
ЦЗ
26
Andrés Llinás
ЦЗ
3
Samuel Martín
ЦЗ
23
Leonardo Castro
ЦП
14
David Macalister Silva
(К)
ЦП
19
Mateo García
ЦП
27
Rodrigo Contreras
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Хагуарес де Кордоба
1
Diego Martínez
ВР
6
Jonathan Lovera
ЦЗ
20
Wilfrido De la Rosa
ЦП
14
Bladimir Angulo
ЦП
28
Diego Zuluaga
ЦП
27
Faber Gracia
ЦП
8
Duvan Rodríguez
ЦФ
26
Darwin Lopez
ЦФ
24
Santiago Cubides
ЦФ
Мильонариос
1
Guillermo De Amores
ВР
20
Danovis Banguero
ЦЗ
29
Alex Moreno
ЦЗ
11
Beckham Castro
ЦП
24
Julian Angulo
ЦП
35
Sebastián Mosquera
ЦФ
7
Кинтеро
ЦФ
80
Brayan Campáz
ЦФ
30
Sebastián del Castillo
ЦФ
4-4-2
12
19
Морено
29
25
22
23
13
10
5
11
16
3-2-3-1
12
4
26
3
22
17
23
14
19
27
12
1
1
12
22
6
6
22
10
20
20
10
16
8
8
16
19
Морено
26
26
19
Морено
27
11
11
27
3
24
24
3
19
7
Кинтеро
7
Кинтеро
19
26
80
80
26
Остались в запасе
Хагуарес де Кордоба
Мильонариос
14
Bladimir Angulo
ЦП
28
Diego Zuluaga
ЦП
27
Faber Gracia
ЦП
24
Santiago Cubides
ЦФ
Главный тренер
Алексис Маркес
1
Guillermo De Amores
ВР
20
Danovis Banguero
ЦЗ
29
Alex Moreno
ЦЗ
35
Sebastián Mosquera
ЦФ
30
Sebastián del Castillo
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
14
Bladimir Angulo
ЦП
28
Diego Zuluaga
ЦП
27
Faber Gracia
ЦП
24
Santiago Cubides
ЦФ
Остались в запасе
1
Guillermo De Amores
ВР
20
Danovis Banguero
ЦЗ
29
Alex Moreno
ЦЗ
35
Sebastián Mosquera
ЦФ
30
Sebastián del Castillo
ЦФ
Главный тренер
Алексис Маркес
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Хагуарес де Кордоба - Мильонариос
2
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
7
Офсайды
1
1
Количество передач
292
479
Сейвы
7
3
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.89
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18
Информация о матче
Главный судья:
Jose Bautista, Colombia
Стадион:
Estadio Jaraguay, Monteria
Посещаемость:
5000
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2025.08.16 00:04
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