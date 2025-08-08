Стало известно, когда Руис приедет в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Левый вингер «Мильонариоса» Даниэль Руис Ривера вечером 8 августа прилетит в Россию из Колумбии в сопровождении агента и семьи. Они прибудут в Москву из Боготы транзитом через Стамбул, чтобы завершить трансфер игрока в ЦСКА.

Москвичи договорились с «Мильонариосом» об аренде игрока на сезон с опцией выкупа. Кандидатуру вингера также рассматривали «Зенит», «Локомотив» и несколько португальских клубов.