Стало известно, когда Руис приедет в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Левый вингер «Мильонариоса» Даниэль Руис Ривера вечером 8 августа прилетит в Россию из Колумбии в сопровождении агента и семьи. Они прибудут в Москву из Боготы транзитом через Стамбул, чтобы завершить трансфер игрока в ЦСКА.
Москвичи договорились с «Мильонариосом» об аренде игрока на сезон с опцией выкупа. Кандидатуру вингера также рассматривали «Зенит», «Локомотив» и несколько португальских клубов.
- 24-летний вингер в этом году провел за «Мильонариос» 27 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
- Он сыграл 3 матча за сборную Колумбии в 2023 году.
- Transfermarkt оценивает стоимость Риверы в 1,4 миллиона евро.
Источник: Legalbet