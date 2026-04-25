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Расписание матчей
Колумбия. Примера А
Кукута Депортиво - Атлетико Хуниор
Кукута Депортиво - Атлетико Хуниор: обзор матча 25 апреля 2026
Кукута Депортиво
25.04.2026, суббота, 00:00
Колумбия. Примера А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Хуниор
37'
L. Hernández
32'
Л. Муриэль
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кукута Депортиво - Атлетико Хуниор
Завершен
Замена
Brayan Montaño
️️️️➡️️
Mauricio Duarte
90'
78'
Желтая карточка
Jean Carlos Pestaña
Замена
Omar Albornoz
️️️️➡️️
Victor Mejia
74'
Замена
Santiago Orozco
️️️️➡️️
Kevin Londoño
74'
64'
Замена
G. Paiva
️️️️➡️️
Harold Rivera
60'
Замена
Jhomier Guerrero
️️️️➡️️
Jhon Navia
59'
Замена
J. Canchimbo
️️️️➡️️
Карлос Бакка
Замена
Lucas Ríos
️️️️➡️️
Luifer Hernández
59'
Замена
Eduar Arízalas
️️️️➡️️
Франк Кастаньеда
59'
46'
Замена
Cristian Barrios
️️️️➡️️
Jannenson Sarmiento
46'
Замена
Йимми Чара
️️️️➡️️
Bryan Castrillón
ГОЛ! 1:1!
Luifer Hernández
Пас отдал
Leider Berdugo
37'
32'
ГОЛ! 0:1!
Луис Муриэль
Пас отдал
Bryan Castrillón
Желтая карточка
Mauricio Duarte
13'
2'
Желтая карточка
Луис Муриэль
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кукута Депортиво
24
Federico Abadía
ВР
26
Yair Joao Abonia Vasquez
ЦЗ
3
Diego Calcaterra
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
27
Mauricio Duarte
(К)
ЦЗ
7
Leider Berdugo
ЦП
16
Kevin Londoño
ЦП
5
Victor Mejia
ЦП
9
Jaime Peralta
ЦФ
23
Франк Кастаньеда
ЦФ
90
Luifer Hernández
ЦФ
Главный тренер
Ричард Паес
Атлетико Хуниор
30
Jefersson Martínez
ВР
24
Jean Carlos Pestaña
ЦЗ
20
Jannenson Sarmiento
ЦП
7
Harold Rivera
ЦП
80
Fabián Ángel
ЦП
5
Daniel Rivera
ЦП
70
Карлос Бакка
(К)
ЦФ
88
Bryan Castrillón
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
27
Jhon Navia
ЦФ
3
Edwin Herrera
ЦФ
Главный тренер
Альфредо Ариас
Кукута Депортиво
1
Juan David Ramírez
ВР
30
Brayan Montaño
ЦЗ
80
Omar Albornoz
ЦЗ
10
Lucas Ríos
ЦП
6
Santiago Orozco
ЦП
13
Breyner Rodríguez
ЦП
11
Eduar Arízalas
ЦФ
77
Hassler Smith Beltrán Vera
ЦФ
4
Jhon Quiñónes
ЦФ
Атлетико Хуниор
1
Mauro Silveira
ВР
19
Daniel Soccaras
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
34
Jhomier Guerrero
ЦЗ
6
Dilan Villareal
ЦП
21
J. Canchimbo
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
9
G. Paiva
ЦФ
77
Cristian Barrios
ЦФ
4-3-3
24
26
44
27
3
7
16
5
90
23
Кастаньеда
9
1-4-5
30
24
7
80
5
20
70
Бакка
3
27
10
Муриэль
88
27
30
30
27
5
80
80
5
90
10
10
90
16
6
6
16
23
Кастаньеда
11
11
23
Кастаньеда
27
34
34
27
70
Бакка
21
21
70
Бакка
88
8
Чара
8
Чара
88
7
9
9
7
20
77
77
20
Остались в запасе
Кукута Депортиво
Атлетико Хуниор
1
Juan David Ramírez
ВР
13
Breyner Rodríguez
ЦП
77
Hassler Smith Beltrán Vera
ЦФ
4
Jhon Quiñónes
ЦФ
Главный тренер
Ричард Паес
1
Mauro Silveira
ВР
19
Daniel Soccaras
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
6
Dilan Villareal
ЦП
Главный тренер
Альфредо Ариас
Остались в запасе
1
Juan David Ramírez
ВР
13
Breyner Rodríguez
ЦП
77
Hassler Smith Beltrán Vera
ЦФ
4
Jhon Quiñónes
ЦФ
Остались в запасе
1
Mauro Silveira
ВР
19
Daniel Soccaras
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
6
Dilan Villareal
ЦП
Главный тренер
Ричард Паес
Главный тренер
Альфредо Ариас
Статистика матча Кукута Депортиво - Атлетико Хуниор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.22
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01
Информация о матче
Главный судья:
Hector Rivera, Colombia
Стадион:
Estadio General Santander, Cucuta
Посещаемость:
25009
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