A Bola: «Зенит» согласовал контракт с Диасом. Питерцы предложили зарплату вдвое больше, чем «Порту»

Вингер «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас близок к переходу в «Зенит».

Как сообщает A Bola, 22-летний футболист уже договорился с питерским клубом об условиях личного контракта.

В России Диас будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год. Соглашение – на пять лет.

Другой претендент на атакующего полузащитника «Порту» предлагал ему оклад вдвое меньше – 750 тысяч евро.

Ранее стало известно, что «Атлетико Хуниор» готов продать Диаса за 7 миллионов евро, но при этом хочет сохранить 30% прав на игрока.