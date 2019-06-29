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    A Bola: «Зенит» согласовал контракт с Диасом. Питерцы предложили зарплату вдвое больше, чем «Порту»

    Вингер «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас близок к переходу в «Зенит».

    Как сообщает A Bola, 22-летний футболист уже договорился с питерским клубом об условиях личного контракта.

    В России Диас будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год. Соглашение – на пять лет.

    Другой претендент на атакующего полузащитника «Порту» предлагал ему оклад вдвое меньше – 750 тысяч евро.

    Ранее стало известно, что «Атлетико Хуниор» готов продать Диаса за 7 миллионов евро, но при этом хочет сохранить 30% прав на игрока.

    Источник: A Bola

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    29.06.2019 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +386

      dimmmka 1 час назад

      Очередной игрок который переходит в зенит погнался за деньгами

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      Рейтинг: +253

      GSmall > dimmmka 30 минут назад

      А если бы тебе предлагали з/п 15 тыс и 30 тыс,что бы ты выбрал,неужели 15)

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