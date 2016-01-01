A Bola: «Зенит» поборется с «Порту» за вингера сборной Колумбии Диаса

Вингер «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас может продолжить карьеру в России.

Как сообщает A Bola, предметный интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Зенит». Также на него претендует «Порту».

«Атлетико Хуниор» готов продать Диаса за 7 миллионов евро, но при этом хочет сохранить 30% прав на игрока.