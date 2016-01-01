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    A Bola: «Зенит» поборется с «Порту» за вингера сборной Колумбии Диаса

    Вингер «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас может продолжить карьеру в России.

    Как сообщает A Bola, предметный интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Зенит». Также на него претендует «Порту».

    «Атлетико Хуниор» готов продать Диаса за 7 миллионов евро, но при этом хочет сохранить 30% прав на игрока.

    • Рыночная стоимость атакующего полузащитника – 2 миллиона евро.
    • За «Атлетико Хуниор» Диас выступает с 2017 года, сыграл 70 матчей, забил 18 голов и сделал шесть ассистов.

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6129

      Вомбат 3 минуты назад

      Сериал "Бред про Зенит", фильм дцатый "Бред в межсезонье".

      0
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      Рейтинг: +6323

      Skull_Boy 8 минут назад

      Зенит предложит деньги и последующая деградация, а Порту поможет расти в плане игры и рост, как игрока в целом и если не дебил, то перейдет в Португалию

      0
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      Рейтинг: +1260

      ухоженный крокодил 38 минут назад

      На него даже цены нет.
      С таким успехом, можно говорить о том, что в шерст листе у Зенита половина мира.

      0
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      Рейтинг: +221

      GSmall 49 минут назад

      Чем больше колумбийцев,тем веселее)

      0
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      Рейтинг: +406

      KPCCSPB > GSmall 36 минут назад

      Они пашут всей командой, а не пару человек

      0
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      Рейтинг: +266

      DePisuares 1 час назад

      Хз что за фрукт)

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