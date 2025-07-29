«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию

«Атлетико Хуниор» отказался от трансфера нападающего «Торпедо» Йейсона Гузмана.

«Колумбийцы вышли из переговоров, испугавшись заключать сделку с клубом из России», – написал журналист Иван Карпов.

Клуб из Колумбии был готов заплатить за игрока 2 миллиона долларов.