«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию

«Атлетико Хуниор» отказался от трансфера нападающего «Торпедо» Йейсона Гузмана.
«Колумбийцы вышли из переговоров, испугавшись заключать сделку с клубом из России», – написал журналист Иван Карпов.
Клуб из Колумбии был готов заплатить за игрока 2 миллиона долларов.
- 27-летний Гузман перешел в «Торпедо» в январе. За это время он провел за черно-белых 11 матчей, забил 5 голов, отдал 1 передачу.
- Форвард не хочет возвращаться в Россию из Колумбии, а «Торпедо» не хочет отпускать игрока за бесценок. Сейчас идут разбирательства между нападающим и клубом в правовом поле.