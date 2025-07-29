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  • «Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию

«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию

Сегодня, 11:23

«Атлетико Хуниор» отказался от трансфера нападающего «Торпедо» Йейсона Гузмана.

«Колумбийцы вышли из переговоров, испугавшись заключать сделку с клубом из России», – написал журналист Иван Карпов.

Клуб из Колумбии был готов заплатить за игрока 2 миллиона долларов.

  • 27-летний Гузман перешел в «Торпедо» в январе. За это время он провел за черно-белых 11 матчей, забил 5 голов, отдал 1 передачу.
  • Форвард не хочет возвращаться в Россию из Колумбии, а «Торпедо» не хочет отпускать игрока за бесценок. Сейчас идут разбирательства между нападающим и клубом в правовом поле.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Атлетико Хуниор Гузман Йейсон
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