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    Диас перешел в «Порту». Игроком интересовался «Зенит»

    «Порту» объявил о переходе вингера «Атлетико Хуниор» Луиса Диаса.

    По информации портала Transfermarkt, сумма сделки составила 8,5 миллиона евро.

    «Порту» выиграл борьбу за 22-летнего колумбийца у «Зенита», который также всерьез претендовал на игрока.

    Диас заключил с португальским клубом контракт до 2024 года. Он выбрал себе 7-й игровой номер.

    • Рыночная стоимость атакующего полузащитника – 2 миллиона евро.
    • За «Атлетико Хуниор» Диас выступал с 2017 года, сыграл 70 матчей, забил 18 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер «Порту»

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