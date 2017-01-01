Диас перешел в «Порту». Игроком интересовался «Зенит»

«Порту» объявил о переходе вингера «Атлетико Хуниор» Луиса Диаса.

По информации портала Transfermarkt, сумма сделки составила 8,5 миллиона евро.

«Порту» выиграл борьбу за 22-летнего колумбийца у «Зенита», который также всерьез претендовал на игрока.

Диас заключил с португальским клубом контракт до 2024 года. Он выбрал себе 7-й игровой номер.