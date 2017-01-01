Диас перешел в «Порту». Игроком интересовался «Зенит»

«Порту» объявил о переходе вингера «Атлетико Хуниор» Луиса Диаса.
По информации портала Transfermarkt, сумма сделки составила 8,5 миллиона евро.
«Порту» выиграл борьбу за 22-летнего колумбийца у «Зенита», который также всерьез претендовал на игрока.
Диас заключил с португальским клубом контракт до 2024 года. Он выбрал себе 7-й игровой номер.
- Рыночная стоимость атакующего полузащитника – 2 миллиона евро.
- За «Атлетико Хуниор» Диас выступал с 2017 года, сыграл 70 матчей, забил 18 голов и сделал шесть результативных передач.
Bem-vindo / Welcome / Bienvenido Luis Díaz #FCPorto #BemvindoLuisDíaz pic.twitter.com/TjKuqgPOka— FC Porto (@FCPorto) 10 июля 2019 г.