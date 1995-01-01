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    Хавбек Диас подтвердил, что имеет предложение от «Зенита»

    В Португалии сообщали, что «Зенит» пытается подписать хавбека колумбийского «Атлетико Хуниор» Луиса Диаса. В интервью Zona Cero наличие предложения из России подтвердил сам футболист.

    «Вильмар Барриос сказал мне, что «Зенит» – это очень хороший клуб. Пока я спокоен и надеюсь принять лучшее решение», – сказал футболист.

    • В России, согласно A Bola, Диас будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год. Соглашение – на пять лет.
    • Другой претендент на атакующего полузащитника «Порту» предлагал ему оклад вдвое меньше – 750 тысяч евро.
    • Ранее стало известно, что «Атлетико Хуниор» готов продать Диаса за 7 миллионов евро, но при этом хочет сохранить 30% прав на игрока.

    Источник: Zona Cero

    Колумбийское издание, базируется в городе Барранкилье, освещает внутриколумбийские и мировые проблемы. Аудитория в твиттере - 238 тысяч подписчиков.

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