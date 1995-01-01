Хавбек Диас подтвердил, что имеет предложение от «Зенита»

В Португалии сообщали, что «Зенит» пытается подписать хавбека колумбийского «Атлетико Хуниор» Луиса Диаса. В интервью Zona Cero наличие предложения из России подтвердил сам футболист.

«Вильмар Барриос сказал мне, что «Зенит» – это очень хороший клуб. Пока я спокоен и надеюсь принять лучшее решение», – сказал футболист.