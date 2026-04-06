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Расписание матчей
Колумбия. Примера А
Кукута Депортиво - Америка
Кукута Депортиво - Америка: обзор матча 06 апреля 2026
Кукута Депортиво
06.04.2026, понедельник, 00:00
Колумбия. Примера А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Америка
42'
J. Peralta
72'
L. Berdugo (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кукута Депортиво - Америка
Завершен
Замена
Brayan Montaño
️️️️➡️️
Yair Joao Abonia Vasquez
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
R. Carrascal
90'
+6'
Замена
Джонатан Агудело
️️️️➡️️
Jaime Peralta
84'
Замена
Jhon Quiñónes
️️️️➡️️
Kevin Londoño
84'
72'
Замена
AdriÃ¡n Ramos
️️️️➡️️
J. Cavadia
72'
Замена
Jorge Valencia
️️️️➡️️
Томас Анхель
Замена
Lucas Ríos
️️️️➡️️
Eduar Arízalas
72'
Замена
Франк Кастаньеда
️️️️➡️️
Luifer Hernández
72'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Leider Berdugo
72'
68'
Желтая карточка
Y. Guzman
63'
Желтая карточка
Marlon Torres
63'
Желтая карточка
AdriÃ¡n Ramos
Желтая карточка
Leider Berdugo
62'
Желтая карточка
Luifer Hernández
49'
46'
Замена
Дилан Борреро
️️️️➡️️
Joel Romero
46'
Замена
Джон Мурильо
️️️️➡️️
Дарвин Мачис
45'
+2'
ГОЛ! 1:0!
Jaime Peralta
Пас отдал
Yair Joao Abonia Vasquez
42'
14'
Желтая карточка
J. Cavadia
Желтая карточка
Jaime Peralta
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кукута Депортиво
24
Federico Abadía
ВР
26
Yair Joao Abonia Vasquez
ЦЗ
3
Diego Calcaterra
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
27
Mauricio Duarte
(К)
ЦЗ
16
Kevin Londoño
ЦП
7
Leider Berdugo
ЦП
5
Victor Mejia
ЦП
11
Eduar Arízalas
ЦФ
9
Jaime Peralta
ЦФ
90
Luifer Hernández
ЦФ
Главный тренер
Ричард Паес
Америка
30
Omar Bertel
ЦЗ
4
Andrés Mosquera
ЦЗ
2
Marlon Torres
ЦЗ
13
Mateo Castillo Márquez
ЦЗ
6
J. Cavadia
ЦП
15
R. Carrascal
(К)
ЦП
25
Joel Romero
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Томас Анхель
ЦФ
10
Y. Guzman
ЦФ
1
Jean
ЦФ
Главный тренер
Хорхе да Силва
Кукута Депортиво
1
Juan David Ramírez
ВР
17
Leison Ochoa
ЦЗ
30
Brayan Montaño
ЦЗ
10
Lucas Ríos
ЦП
8
Juan Ceballos
ЦП
4
Jhon Quiñónes
ЦФ
23
Франк Кастаньеда
ЦФ
32
Джонатан Агудело
ЦФ
77
Hassler Smith Beltrán Vera
ЦФ
Америка
12
Jorge Soto
ВР
14
Marcos Mina
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
23
C. Sierra
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Дилан Борреро
ЛВ
35
Kevin Angulo
ЦФ
20
AdriÃ¡n Ramos
ЦФ
9
Jorge Valencia
ЦФ
4-3-3
24
26
44
27
3
16
7
5
90
9
11
4-3-1-3
4
2
13
30
6
15
25
11
Мачис
1
10
21
Анхель
26
30
30
26
11
10
10
11
16
4
4
16
90
23
Кастаньеда
23
Кастаньеда
90
9
32
Агудело
32
Агудело
9
11
Мачис
7
Мурильо
7
Мурильо
11
Мачис
25
8
Борреро
8
Борреро
25
6
20
20
6
21
Анхель
9
9
21
Анхель
Остались в запасе
Кукута Депортиво
Америка
1
Juan David Ramírez
ВР
17
Leison Ochoa
ЦЗ
8
Juan Ceballos
ЦП
77
Hassler Smith Beltrán Vera
ЦФ
Главный тренер
Ричард Паес
12
Jorge Soto
ВР
14
Marcos Mina
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
23
C. Sierra
ЦП
35
Kevin Angulo
ЦФ
Главный тренер
Хорхе да Силва
Остались в запасе
1
Juan David Ramírez
ВР
17
Leison Ochoa
ЦЗ
8
Juan Ceballos
ЦП
77
Hassler Smith Beltrán Vera
ЦФ
Остались в запасе
12
Jorge Soto
ВР
14
Marcos Mina
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
23
C. Sierra
ЦП
35
Kevin Angulo
ЦФ
Главный тренер
Ричард Паес
Главный тренер
Хорхе да Силва
Статистика матча Кукута Депортиво - Америка
3
5
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
13
Офсайды
0
1
Количество передач
285
501
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.51
-0.51
Информация о матче
Главный судья:
Alvaro Jose Melendez Panneflek, Colombia
Стадион:
Estadio General Santander, Cucuta
Посещаемость:
3000
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Матч чемпионата Колумбии закончился беспорядками, один фанат погиб
2017.06.13 06:39
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