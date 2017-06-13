Матч чемпионата Колумбии закончился беспорядками, один фанат погиб

Беспорядками завершился матч колумбийского чемпионата между «Депортиво Кали» и «Америкой», сообщает L'Équipe. В результате столкновений болельщиков погиб один человек, 70 было задержано. Всего местная полиция сообщает о 57 фактах столкновений между фанатами.

Начало беспорядков послужил момент, когда несколько болельщиков «Депортиво» напали на фаната «Америки», избив его и ударив ножом. Друг пострадавшего пытался доставить его в больницу, но нападавшие добили фаната, после чего тот скончался на месте.