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Расписание матчей
Колумбия. Примера А
Альянца - Мильонариос
Альянца - Мильонариос: обзор матча 03 мая 2026
Альянца
03.05.2026, воскресенье, 23:30
Колумбия. Примера А, 19 тур
2 : 2
Завершен
Мильонариос
45'
Y. Londoño
55'
P. Franco
58'
R. Contreras
90'
R. Contreras
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альянца - Мильонариос
Завершен
90'
+8
Желтая карточка
Beckham Castro
90'
+5
Желтая карточка
Rodrigo Ureña
Желтая карточка
Eduardo Banguero
90'
+2
Желтая карточка
Jair Castillo
90'
+2
90'
ГОЛ! 2:2!
Rodrigo Contreras
Пас отдал
Leonardo Castro
90'
+6'
Желтая карточка
Fabián Cantillo
83'
75'
Замена
Stiven Vega
️️️️➡️️
David Macalister Silva
Замена
Jair Castillo
️️️️➡️️
Wiston Fernández
70'
Замена
Fabián Cantillo
️️️️➡️️
Carlos Esparragoza
70'
Желтая карточка
Carlos Esparragoza
66'
Гол отменен
Misael Martínez
63'
Замена
Jesús Figueroa
️️️️➡️️
Felipe Pardo
60'
Замена
Eduardo Banguero
️️️️➡️️
Jhildrey Lasso
59'
58'
ГОЛ! 2:1!
Rodrigo Contreras
Пас отдал
Leonardo Castro
ГОЛ! 2:0!
Pedro Franco
55'
54'
Замена
Beckham Castro
️️️️➡️️
Mateo García
54'
Замена
Julian Angulo
️️️️➡️️
C. Sarabia
Замена
Misael Martínez
️️️️➡️️
Jeison Osorio
54'
46'
Замена
Danovis Banguero
️️️️➡️️
Edgar Elizalde
ГОЛ! 1:0!
Yeiner Londoño
Пас отдал
Felipe Pardo
45'
45'
+3'
41'
Желтая карточка
Andrés Llinás
Желтая карточка
Jhildrey Lasso
20'
Желтая карточка
Yilson Rosales
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянца
1
Johan Wallens
ВР
16
Yilson Rosales
ЦЗ
5
Pedro Franco
(К)
ЦЗ
23
Juan Viveros
ЦЗ
33
Jhildrey Lasso
ЦЗ
27
Yeiner Londoño
ЦП
15
Carlos Esparragoza
ЦП
10
Wiston Fernández
ЦП
8
Jesús Muñoz
ЦП
17
Felipe Pardo
ЦП
28
Jeison Osorio
ЦП
Главный тренер
Уберт Бодхерт
Мильонариос
1
Guillermo De Amores
ВР
2
C. Sarabia
ЦЗ
26
Andrés Llinás
ЦЗ
17
Jorge Arias
ЦЗ
4
Edgar Elizalde
ЦЗ
19
Mateo García
ЦП
18
Rodrigo Ureña
ЦП
23
Leonardo Castro
ЦП
14
David Macalister Silva
(К)
ЦП
27
Rodrigo Contreras
ЦФ
30
Sebastián del Castillo
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Альянца
13
Antonio Simancas
ВР
24
Eduardo Banguero
ЦЗ
22
Jesús Figueroa
ЦЗ
21
Fabián Cantillo
ЦП
7
Jair Castillo
ЦП
30
Jhon Valoyes
ЦФ
26
Misael Martínez
ЦФ
25
Josy Pérez
ЦФ
14
Charly Villegas
ЦФ
Мильонариос
38
David Rodríguez
ВР
20
Danovis Banguero
ЦЗ
28
Stiven Vega
ЦЗ
3
Samuel Martín
ЦЗ
29
Alex Moreno
ЦЗ
24
Julian Angulo
ЦП
11
Beckham Castro
ЦП
33
Alex Castro
ЦП
99
Jorge Cabezas
ЦФ
4-5-1
1
16
23
33
5
10
8
17
28
15
27
4-4-2
1
26
17
4
2
18
23
14
19
30
27
33
24
24
33
17
22
22
17
15
21
21
15
10
7
7
10
28
26
26
28
4
20
20
4
14
28
28
14
2
24
24
2
19
11
11
19
33
33
Остались в запасе
Альянца
Мильонариос
13
Antonio Simancas
ВР
30
Jhon Valoyes
ЦФ
25
Josy Pérez
ЦФ
14
Charly Villegas
ЦФ
Главный тренер
Уберт Бодхерт
38
David Rodríguez
ВР
3
Samuel Martín
ЦЗ
29
Alex Moreno
ЦЗ
99
Jorge Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
13
Antonio Simancas
ВР
30
Jhon Valoyes
ЦФ
25
Josy Pérez
ЦФ
14
Charly Villegas
ЦФ
Остались в запасе
38
David Rodríguez
ВР
3
Samuel Martín
ЦЗ
29
Alex Moreno
ЦЗ
99
Jorge Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Уберт Бодхерт
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Альянца - Мильонариос
6
3
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
ВАР
1
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
16
8
Офсайды
3
1
Количество передач
311
385
Сейвы
7
2
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.44
2.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.16
-0.16
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Ferney Trujillo Castro, Colombia
Стадион:
Estadio Armando Maestre Pavajeau, Valledupar
Посещаемость:
4000
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