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Расписание матчей
Колумбия. Примера А
Онсе Кальдас - Интернасьонал де Богота
Онсе Кальдас - Интернасьонал де Богота: обзор матча 21 апреля 2026
Онсе Кальдас
21.04.2026, вторник, 02:20
Колумбия. Примера А, 17 тур
2 : 1
Завершен
Интернасьонал де Богота
41'
L. Sánchez
68'
M. Zuleta
48'
F. Sanguinetti
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Онсе Кальдас - Интернасьонал де Богота
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Juan Valencia
90'
+5'
Замена
Helieyker Guzman
️️️️➡️️
Jefry Zapata
87'
Замена
Andrés Roa
️️️️➡️️
Luis Sánchez
87'
87'
Замена
Juan Valencia
️️️️➡️️
Kevin Parra
82'
Замена
Johan Caballero
️️️️➡️️
Facundo Boné
Замена
Luis Gómez
️️️️➡️️
Mateo Zuleta
80'
Замена
Jaime Alvarado
️️️️➡️️
Jader Quinones
76'
75'
Желтая карточка
Yulián Gómez
73'
Замена
Иан Поведа
️️️️➡️️
Dereck Moncada
72'
Замена
Ruben Manjarres
️️️️➡️️
Dannovi Quiñonez
ГОЛ! 2:1!
Mateo Zuleta
68'
Желтая карточка
Jader Quinones
62'
60'
Желтая карточка
Dannovi Quiñonez
Желтая карточка
Dayro Moreno
58'
52'
Желтая карточка
Carlos Vivas
48'
ГОЛ! 1:1!
Fabricio Sanguinetti
45'
+2'
Желтая карточка
Luis Sánchez
43'
ГОЛ! 1:0!
Luis Sánchez
41'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Онсе Кальдас
99
Felipe Parra
ВР
22
Juan David Cuesta
ЦЗ
2
Jorge Cardona
ЦЗ
18
Jaider Riquett
ЦЗ
30
Kevin Tamayo
ЦЗ
88
Роберт Мехия
ОП
42
Jader Quinones
ЦП
10
Luis Sánchez
ЦП
14
Jefry Zapata
ЦП
28
Mateo Zuleta
ЦП
17
Dayro Moreno
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Эррера
Интернасьонал де Богота
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
20
J. Castro
ЦЗ
2
Carlos Vivas
ЦЗ
26
Agustín Irazoque
ЦЗ
16
Yulián Gómez
ЦЗ
5
Larry Vásquez
(К)
ЦП
15
Dannovi Quiñonez
ЦП
10
Kevin Parra
ЦП
18
Dereck Moncada
ЦФ
7
Fabricio Sanguinetti
ЦФ
11
Facundo Boné
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Валиньо
Онсе Кальдас
12
James Aguirre
ВР
39
Hian Rincon
ЦЗ
4
Efraín Navarro
ЦЗ
23
Kevin Andres Cuesta Rodriguez
ЦЗ
5
Iván Rojas
ЦП
20
Andrés Roa
ЦП
9
Luis Gómez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
21
Helieyker Guzman
ЦФ
Интернасьонал де Богота
12
Juan Carrasco
ВР
30
Simon Zapata
ВР
4
Mateo Rodas
ЦЗ
22
Kalazan Suárez
ЦЗ
24
Ruben Manjarres
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
23
Johan Caballero
ЦФ
9
Juan Valencia
ЦФ
4-1-4-1
99
22
18
30
2
88
Мехия
42
14
28
10
17
4-3-3
1
Фариньес
2
26
16
20
5
15
10
11
7
18
10
20
20
10
28
9
9
28
42
15
15
42
14
21
21
14
15
24
24
15
18
99
Поведа
99
Поведа
18
11
23
23
11
10
9
9
10
Остались в запасе
Онсе Кальдас
Интернасьонал де Богота
12
James Aguirre
ВР
39
Hian Rincon
ЦЗ
4
Efraín Navarro
ЦЗ
23
Kevin Andres Cuesta Rodriguez
ЦЗ
5
Iván Rojas
ЦП
Главный тренер
Эрнан Эррера
12
Juan Carrasco
ВР
30
Simon Zapata
ВР
4
Mateo Rodas
ЦЗ
22
Kalazan Suárez
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Валиньо
Остались в запасе
12
James Aguirre
ВР
39
Hian Rincon
ЦЗ
4
Efraín Navarro
ЦЗ
23
Kevin Andres Cuesta Rodriguez
ЦЗ
5
Iván Rojas
ЦП
Остались в запасе
12
Juan Carrasco
ВР
30
Simon Zapata
ВР
4
Mateo Rodas
ЦЗ
22
Kalazan Suárez
ЦЗ
Главный тренер
Эрнан Эррера
Главный тренер
Рикардо Валиньо
Статистика матча Онсе Кальдас - Интернасьонал де Богота
3
4
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
15
Офсайды
3
5
Количество передач
450
262
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.35
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Betancur, Colombia
Стадион:
Estadio Palogrande, Manizales
Посещаемость:
12429
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