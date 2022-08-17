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    Форвард «Химок» Долгов охарактеризовал Юрана одним словом

    Нападающий «Химок» Александр Долгов высказался о бывшем тренере клуба Сергее Юране.

    — Футболисты — наемные рабочие, как и тренеры. Руководство решает, кто будет играть и тренировать, это их головная боль. Наша задача: выходить и работать на поле.

    Тренер же не с улицы приходит, его назначает руководство, ставит задачу. Юран пришел и сразу обозначил: надо избежать вылета.

    — Какой Юран тренер?

    — Амбициозный. Ему мало ничьей. Для решения задачи сохранения места в премьер‑лиге, возможно, это был лучший вариант для команды.

    • Юрана сменил Николай Писарев.
    • Журналист Иван Карпов обвинил Юрана в попытке сыграть договорной матч с «Ростовом» в конце прошлого сезона.
    • Инсайдер утверждает, что это стало причиной увольнения Юрана из «Химок».

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    Источник: «Матч ТВ»

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