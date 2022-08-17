Форвард «Химок» Долгов охарактеризовал Юрана одним словом

Нападающий «Химок» Александр Долгов высказался о бывшем тренере клуба Сергее Юране.
– Футболисты – наемные рабочие, как и тренеры. Руководство решает, кто будет играть и тренировать, это их головная боль. Наша задача: выходить и работать на поле.
Тренер же не с улицы приходит, его назначает руководство, ставит задачу. Юран пришел и сразу обозначил: надо избежать вылета.
– Какой Юран тренер?
– Амбициозный. Ему мало ничьей. Для решения задачи сохранения места в премьер‑лиге, возможно, это был лучший вариант для команды.
- Юрана сменил Николай Писарев.
- Журналист Иван Карпов обвинил Юрана в попытке сыграть договорной матч с «Ростовом» в конце прошлого сезона.
- Инсайдер утверждает, что это стало причиной увольнения Юрана из «Химок».
Источник: «Матч ТВ»