Форвард «Химок» Долгов охарактеризовал Юрана одним словом

Нападающий «Химок» Александр Долгов высказался о бывшем тренере клуба Сергее Юране.

– Футболисты – наемные рабочие, как и тренеры. Руководство решает, кто будет играть и тренировать, это их головная боль. Наша задача: выходить и работать на поле.

Тренер же не с улицы приходит, его назначает руководство, ставит задачу. Юран пришел и сразу обозначил: надо избежать вылета.

– Какой Юран тренер?

– Амбициозный. Ему мало ничьей. Для решения задачи сохранения места в премьер‑лиге, возможно, это был лучший вариант для команды.