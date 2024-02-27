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  • Бывший форвард трех клубов РПЛ будет партнером Глушакова в Армении

Бывший форвард трех клубов РПЛ будет партнером Глушакова в Армении

27 февраля 2024, 10:27
3

Российский нападающий Александр Долгов пополнил состав армянского «Урарту».

25-летний форвард выступал в РПЛ за «Факел», «Химки» и «Ростов».

  • В первой части текущего сезона Долгов провел 15 матчей за воронежский клуб и забил 1 гол.
  • Зимой нападающий проходил просмотр в ЦСКА, но красно-синие не стали подписывать с ним контракт.
  • В «Урарту» также перешел экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков.
  • Команда, которую возглавляет Дмитрий Гунько, сейчас занимает четвертое место в чемпионате Армении.

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Источник: официальный сайт «Урарту»
Армения. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Урарту Факел Долгов Александр
Комментарии (3)
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Fialet
1709031575
Будет Алик Долгян.
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zigbert
1709037051
Неужели в РПЛ Долгов стал неинтересен? В Химках он выглядел неплохо.
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