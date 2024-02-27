Бывший форвард трех клубов РПЛ будет партнером Глушакова в Армении

Российский нападающий Александр Долгов пополнил состав армянского «Урарту».
25-летний форвард выступал в РПЛ за «Факел», «Химки» и «Ростов».
- В первой части текущего сезона Долгов провел 15 матчей за воронежский клуб и забил 1 гол.
- Зимой нападающий проходил просмотр в ЦСКА, но красно-синие не стали подписывать с ним контракт.
- В «Урарту» также перешел экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков.
- Команда, которую возглавляет Дмитрий Гунько, сейчас занимает четвертое место в чемпионате Армении.
Источник: официальный сайт «Урарту»