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    • На «Рубин» наложили запрет на регистрацию новых футболистов

    На «Рубин» наложили запрет на регистрацию новых футболистов

    На заседании палаты РФС по разрешению споров принято решение запретить казанскому «Рубину» регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

    Палата удовлетворила заявление тренера Олега Нечаева в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований в полном объеме и обязала клуб выплатить тренеру проценты за нарушение сроков ее выплаты.

    Запрет на регистрацию новичков может быть снять с казанцев в случае исполнения обязательств перед Нечаевым.

    Также в РФС признали досрочное расторжение трудового договора с тренером Юрием Уткульбаевым, совершенным по инициативе «Рубина» в одностороннем порядке без уважительных причин. Клуб обязан выплатить тренеру компенсацию с процентами за просрочку и компенсировать расходы на оплату услуг представителя.

    РФС также прекратил производство по делу по заявлению «Ростова» в отношении подмосковных «Химок» о взыскании задолженности по трансферу футболиста Александра Долгова.

    • «Рубин» занимает в РПЛ 11-е место, на счету команды 16 очков.
    • В прошлом сезоне клуб выиграл турнир в Первой лиге.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    02.11.2023 18:47
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