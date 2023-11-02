На «Рубин» наложили запрет на регистрацию новых футболистов

На заседании палаты РФС по разрешению споров принято решение запретить казанскому «Рубину» регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

Палата удовлетворила заявление тренера Олега Нечаева в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований в полном объеме и обязала клуб выплатить тренеру проценты за нарушение сроков ее выплаты.

Запрет на регистрацию новичков может быть снять с казанцев в случае исполнения обязательств перед Нечаевым.

Также в РФС признали досрочное расторжение трудового договора с тренером Юрием Уткульбаевым, совершенным по инициативе «Рубина» в одностороннем порядке без уважительных причин. Клуб обязан выплатить тренеру компенсацию с процентами за просрочку и компенсировать расходы на оплату услуг представителя.

РФС также прекратил производство по делу по заявлению «Ростова» в отношении подмосковных «Химок» о взыскании задолженности по трансферу футболиста Александра Долгова.