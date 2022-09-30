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    Долгов: «Уверен, «Химки» не вылетят из РПЛ»

    Футболист «Химок» Александр Долгов считает, что команда спасется от вылета.

    «У «Химок» сейчас не очень идет в плане результата. Но мне кажется, что свои очки мы наберем. Мы проиграли уже много матчей, много раз сыграли вничью. Возможно, нам не хватит этих очков, чтобы претендовать на высокие места. Но мы точно не вылетим из РПЛ. Уверенность у меня в этом есть», – сказал Долгов.

    • В «Химках» есть задержки по зарплате.
    • «Химки» набрали 8 очков в 10 турах РПЛ.
    • Команда идет на 13‑м месте в таблице лиги (зона стыков).

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    Источник: Sport24

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